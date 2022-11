Pourquoi SOS médecin ne répond plus dans les Pyrénées-Orientales ?

Vous l'avez surement constaté ces dernières semaines si vous (ou un proche) êtes tombés malades : difficile de trouver un rendez-vous en urgence. La situation est critique alors que les épidémies (bronchiolite, gastro, grippe) sont de retour. Pourtant, tous l'affirment, elle était prévisible.

Pour SOS médecin ... passez par le 15

SOS médecin croule sous les demandes, et cela depuis plusieurs mois maintenant. À tel point qu'il n'est plus possible de prendre rendez-vous en ligne.

Il n'est plus possible de prendre rendez-vous en ligne pour SOS médecin dans le département. - Capture d'écran

En cause, le manque cruel et brutal de praticiens dans les Pyrénées-Orientales et donc beaucoup de demandes qui ne sont pas foncièrement des urgences mais plutôt de la médecine du quotidien. Face à la pénurie de médecin, SOS médecin est devenu de fait pour certains habitants un médecin traitant. C'est ce que confirme et constate l'Agence Régionale de Santé.

Conséquence, tout passe désormais par le 15 qui filtre et fait le tri en amont pour SOS médecin comme ... pour les services d'Urgences ce que confirme l'Agence Régionale de Santé.

88 départs en retraite depuis 2020

"On est au pied du mur" analyse le Dr Jean-Louis Bolte le vice-président de l'ordre des médecins dans le département pour qui la situation n'est pas une surprise. C'est un cocktail explosif qui guettait depuis plusieurs années. D'abord parce que le nombre de médecins n'en finit pas de baisser dans les Pyrénées-Orientales : "sur les trois dernières années il y a eu 88 départs en retraites. En contrepartie, on a très peu d'installations. On inscrit des jeunes médecins à l'ordre mais qui font de la collaboration pour des remplacements, des mi-temps dans les structures hospitalières mais ne souhaitent pas se fixer".

En parallèle, si les praticiens baby-boomeurs partent à la retraite, la population vieillit elle-aussi et les besoins de soins augmentent. "Prenons par exemple Canet : les + de 65 ans représentent 37% des 12.000 habitants" note le vice-président de l'Ordre des médecins.

22.20% des médecins des Pyrénées-Orientales participent aux gardes.

Il faut également ajouter qu'un médecin sur cinq seulement accepte de participer aux gardes** note l'Agence Régionale de Santé : ils étaient précisément 22.20% en 2019. La situation ne va d'ailleurs pas aller en s'arrangeant prédit l'ordre des médecins. Les praticiens qui participent aux gardes sont plus âgés que la moyenne de l'hexagone : 51,3 ans et "beaucoup vont partir à la retraite dans les prochaines années" alerte Jean-Louis Bolte.

Inciter plutôt que réprimer

Comment résoudre à court, moyen et long terme la situation ? Du côté de l'Agence Régionale de Santé, face à l'urgence on incite : "on s'appuie sur le dispositif SAS Service d'Accès aux Soins" explique Guillaume Dubois, délégué territorial de l'ARS à Perpignan. Il explique "on incite les médecins à ouvrir de nouveaux créneaux de rendez-vous en dehors de leur patientèle habituelle. Ils sont une soixantaine à le faire déjà, on doit encore travailler pour en augmenter le nombre". L'ARS réfléchit également à faire appel à des médecins retraités.

En attendant, il est toujours possible de se rendre à la maison médicale de garde ou se rendre aux urgences (il faut auparavant appeler 15). Cependant, Guillaume Dubois appelle chacun à faire preuve de civisme et ne pas surcharger inutilement le 15 alors que les épidémies sont en cours.

Sur le long terme il faut miser sur l'attractivité, "des comités ont été lancés en ce sens dans le Fenouillèdes ou encore le Vallespir" afin de mettre tout le monde autour de la table explique Guillaume Dubois. La classification de l'ensemble du département en zone "massif/montagne" permet aussi de débloquer des aides supplémentaires à l'installation.

Il faudrait recruter deux jeunes diplômés pour remplacer un retraité.

Reste que le déblocage du numérus closus va mettre plusieurs années à faire effet rappelle le vice-président de l'Ordre, et puis il faudrait beaucoup, beaucoup de jeunes ... à l'heure où toute la France ou presque est également en pénurie. Les jeunes qui acceptent de s'installer attendent plus de confort de vie, une charge de travail moindre. Pour un médecin retraité il faut recruter deux jeunes diplômés estiment Jean-Louis Bolte de l'ordre ou encore Christian Vedrenne de la Confédération des syndicats médicaux français dans les Pyrénées-Orientales.

Si la situation devait encore s'aggraver, l'Agence Régionale de Santé pourrait avoir recours à des réquisitions mais pour Guillaume Dubois c'est l'ultime solution. Pas question de mettre de l'huile sur le feu alors que la colère gronde chez les médecins. Ils sont d'ailleurs, fait exceptionnel, en grève ce jeudi 1er et ce vendredi 2 décembre.