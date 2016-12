Pourra-t-on bientôt mesurer le bonheur ? Un Nordiste invente un détecteur d'émotions

Antoine Deswartes a mis au point un dispositif qui mesure les émotions humaines grâce à de simples électrodes et une plateforme informatique. L'invention pourrait intéresser les producteurs audiovisuels et publicitaires pour leurs études marketing.

C'est dans un bloc opératoire qu'est née l'idée d'Antoine Deswarte. Il y a trois ans, cet entrepreneur découvre une machine qui mesure la douleur des patients pendant une opération chirurgicale.

Après un an de travail, le Nordiste parvient enfin à adapter le dispositif. L'invention, baptisée HNL ("Heart Never Lies" ou "le cœur ne ment jamais" en Français), permet d'obtenir une mesure de l'intensité émotionnelle chez les êtres vivants, humains ou animaux.

Le détecteur d'émotions est né. Et le dispositif est simple : trois électrodes collées sur le poignet et reliées à un ordinateur.

Un logiciel informatique récupère l'électrocardiogramme et en déduit un indice d'émotion objective. Autrement dit : ce que la personne ressent au fond d'elle.

Pour des résultats optimaux, il faut reproduire le test sur un panel d'une dizaine d'individus. Pour Antoine Deswarte, cet outil pourrait intéresser les professionnels du marketing. Elle pourrait par exemple aider un groupe de musique à choisir un futur single.

"Si l'on fait écouter 12 chansons aux fans de ce groupe et si on leur fait passer le test, on pourrait dire quel morceau leur a procuré le plus d'émotion." - Antoine Deswarde, fondateur du détecteur d'émotions.