"On pourrait éradiquer le SIDA dans 10 ans" : les militants d'AIDS mobilisés ce samedi à Avignon

Pour la journée mondiale de lutte contre le SIDA ce 1er décembre, AIDES Avignon soutenue par plusieurs autres mouvements organise une journée de dépistage gratuits et de prévention rue Magnanen à Avignon. Ils sont aussi dans les rues du centre pour vous inviter à signer une pétition.

Les préservatifs sont encore l'arme la plus simple pour éviter de transmettre le virus.

Vaucluse, France

Les moyens techniques existent pour mettre fin à l'épidémie de SIDA dans le monde. La preuve avec les techniques de dépistages gratuites qui sont proposées tout ce samedi et sur rendez-vous pendant le reste de l'année auprès des bénévoles d'AIDES à Avignon. Mais les moyens financiers manquent, ils sont donc plus que jamais mobilisés ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le SIDA.

Une pétition pour demander plus de moyens

Dans moins d'un an, la ville de Lyon accueillera le Fond Mondial contre le SIDA, une réunion de chefs d'Etat qui doivent notamment décider des moyens financiers mis à disposition partout dans le monde pour lutter contre la maladie. "Dans certains pays comme la Roumanie, les aides internationales ont disparues et on voit la maladie repartir", déplore Laétitia Bernard. Pour ne pas que cette situation se généralise elle invite les Vauclusiens à signer une pétition en ligne.

Le Lien vers la pétition : www.change.org

Retrouver ici toutes les infos sur les sites de dépistages, de soin, et d'information sur le SIDA en Vaucluse.