Poursuite de la mobilisation contre la Covid à Alès et dans le Gard

Vous êtes déjà en vacances ou près de l'être. La liberté, oubliée la crise sanitaire et la Covid. Pourtant, si les indicateurs épidémiologiques et hospitaliers sont encourageants, la part du variant Delta augmente pour atteindre désormais 20% des cas au plan national. Ce variant est plus contagieux et peut aussi être à l’origine de cas graves. Air du temps estival, après le grand rush dans les divers centres de vaccination du Gard, un net fléchissement dans la vaccination comme à Alès.

Tester, tracer, isoler et vacciner

La pandémie ne part pas en vacances, elle rode à bas bruit avec le delta un variant à 60% plus contagieux. Dans le même temps, le rush des pro vacc's, a connu un sérieux tassement début juin avec seulement 2527 vaccinés contre 4.000 semaine en moyenne. La vaccination repart fort heureusement depuis. La stratégie de lutte contre le rebond épidémique, "Tester, tracer, isoler et vacciner".

Reportage au centre de vaccination d'Alès (Gard). Copier

Vaccinez-vous, vaccinez-vous

"Allez-vous faire vacciner, comme ça on sera débarrassé une bonne fois pour toute", Mickael, un des jeunes venu contribuer à l'immunité collective (qui reste encore un combat très incertain) au centre de vaccination d'Alès. La collectivité Alès Agglomération a décidé d'aller au contact. "Distribution de flyers dans les bars de la ville" détaille son président Christophe Rivenq mais également "des ambassadeurs munis d'ordinateurs sur les lieux de rassemblement des jeunes - comme Alès Plage - pour faciliter cette démarche".

L'inquiétude de l'agence régionale de santé

La circulation du variant delta s’accélère en Occitanie avec des cas confirmés (non précisés). Pour un été et un automne sans souci, "_c'est dès maintenant qu'il faut réagi_r". En Occitanie 1 personne sur 2 a reçu la première dose, chacun est appelé dès maintenant à se faire vacciner."les vaccins sont disponibles pour tous. N’attendons surtout pas davantage de cas de variant delta pour agir".

Jean Rampon, sous-préfet d'Alès (Gard). Copier

Pour faciliter l’accès à la vaccination, il est désormais possible de se présenter sans rendez-vous dans certains centres de vaccination du Gard. Aigues-Mortes, Alès, Bagnols-sur-Cèze, Bellegarde, Nîmes (CHU-Caremeau-7 jours/7), Pont-Saint-Esprit, Uzès, Le Vigan, les Angles.

Une salle désormais climatisée mais avec peu de volontaires. © Radio France - Ludovic Labastrou