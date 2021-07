Poussé par le variant Delta, le taux d'incidence du Covid remonte en Normandie

Après plusieurs semaines de baisse, le taux d'incidence du Covid remonte en Normandie. La situation n'est pas alarmante mais les tendances sont plus inquiétantes, notamment dans le Calvados, à cause du variant Delta et du retour à une vie plus normale. L'ARS encourage la vaccination.

"La situation épidémique n'est pas bonne." La mise en garde du directeur de l'Agence Régionale de Santé de Normandie ce jeudi 8 juillet à Caen. Comme partout dans le pays, le taux d'incidence remonte en Normandie : + 34% sur les sept derniers jours. C'est plus que la moyenne nationale (+31%).

Dans le détail, le Calvados présente la hausse la plus importante avec un taux d'incidence qui bondit de 113 %. Suivent la Seine Maritime (+31%) et l'Eure (+16%). En revanche la baisse se poursuit dans l'Orne (-19 %) et la Manche (-48%). Toutefois, la présence marquée du variant Delta dans l'Orne pourrait vite inverser la courbe.

Avec un peu plus de 19 cas de Covid pour 100 000 habitants, ce n'est pas encore alarmant mais les tendances sont plus inquiétantes. La faute, notamment, au variant Delta, deux fois plus contagieux et désormais majoritaire dans la région (52,9% des nouveaux cas), et à la reprise d'une vie plus normale qui favorise la contamination des plus jeunes.

L'exemple d'un regroupement de cas à Biéville-Beuville et Mathieu, au Nord de Caen, en marge d'un anniversaire fin juin, illustre bien les écueils de ce déconfinement estime le Docteur Xavier Humbert, médecin généraliste et directeur d'un centre de vaccination caennais :

C'est l'exemple type de ce qui peut commencer à nous arriver dans les semaines à venir, avec éventuellement, à une plus large échelle, une reprise de l'épidémie. A ce moment là, on pourrait avoir de nouvelles restrictions. Il faut avoir un esprit collectif dans cette affaire là.

Comprendre : les jeunes sont invités à aller se faire vacciner, comme d'ailleurs toute la population, même si la Normandie figure sur le podium des régions où l'on compte le plus de primo-vaccinés. "On assiste cependant à une baisse du nombre de premières injections depuis trois semaines", relève Thomas Deroche, le directeur de l'ARS. Ce dernier exhorte à un sursaut :

Il faut garder les gestes barrières et se faire vacciner maintenant. Pas à la rentrée, pas dans quelques semaines, mais maintenant. C'est très facile, quelles que soient les modalités.

Des opérations de vaccinations ponctuelles seront organisées dès ce week-end du 10 juillet, "dans des lieux de passage" comme à Deauville, Giverny ou Etretat.