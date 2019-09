Traitement anti-poux : les produits naturels fonctionnent mieux que les chimiques

Saint-Georges-sur-Baulche, France

C'est une idée reçue bien tenace à laquelle de nombreux parents souscrivent encore : pour lutter contre les poux, rien de tel qu'un produit utilisant des insecticides. Et bien c'est faux ! En tout cas c'est ce qu'affirme la pharmacienne de Saint-Georges-sur-Baulche, Caroline Depouhon. "Les produits avec des insecticides sont de moins en moins utilisés, leur taux d'efficacité varie de 40 à 50%", détaille-t-elle. "Au premier coup ça a l'air de marcher, on voit tomber les poux et lentes, sauf qu'il suffit qu'il n'en reste qu'un ou une, et ça repart". Moins d'efficacité aussi à cause du fait que le poux s'est adapté à cette molécule chimique, il a muté pour la combattre.

Au contraire, les produits naturels "étouffent" ou "paralysent" les poux. Résultat moins spectaculaire, mais au moins les bestioles ne se développent pas - ce qu'elles font très rapidement - et meurent à petit feu. "Sur ces produits là on atteint un taux de réussite de 80%", affirme Caroline Depouhon. Quatre-vingt pour cent d'un côté, quarante à cinquante de l'autre : ajoutez à cela des effets secondaires possibles pour les insecticides, la pharmacienne recommande clairement l'option naturelle. "Pour améliorer l'efficacité il est possible d'ajouter des huiles essentielles aux shampooings traitants", précise-t-elle. Elle recommande d'utiliser le traitement trois fois, au jour 1, au jour 4 et au jour 10. Paradoxe de tout cela : les produits avec insecticides sont reconnus comme des médicaments par l'Agence du médicament, les autres non, ils peuvent donc être vendus partout, ailleurs qu'en pharmacie.

Il n'y a plus de saison de poux

En rencontrant la pharmacienne, on apprendra aussi qu'aujourd'hui, la saison des poux n'existe plus. "Il y a dix ou quinze ans, on mettait les produits anti-poux en avant en septembre lors de la rentrée des classes, désormais c'est toute l'année", dit Caroline Depouhon. Le poux se développe lorsqu'il y a chaleur et humidité, la pharmacienne voit même passer des clients en hiver ou en plein été (colonies de vacances, piscine...).

La méthode la plus efficace pour lutter reste donc selon elle la surveillance : plus on traite tôt, mieux ça marche. Quand cela gratte, il est trop tard, le poux est déjà adulte. Il faut donc le repérer plus tôt, à l'état de lente, par simple observation ou avec l'utilisation d'un peigne spécial. Il existe également des peignes envoyant des impulsions électriques dans le cheveu et tuant donc le poux. Attacher les cheveux longs, et veiller à l'hygiène, voilà deux autres règles à respecter si on veut éviter l'apparition des poux.