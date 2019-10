Pouyastruc : une quinzaine de joueurs club de rugby touchés par des infections cutanées

Pouyastruc, France

Une quinzaine de joueurs de l'équipe senior de l'Union sportive du canton de Pouyastruc (USCP) souffrent d'infections cutanées. Le club l'a annoncé vendredi 18 octobre via sa page Facebook.

On ignore encore l'origine de ces plaies. Des prélèvements ont donc été menés auprès des joueurs et dans le stade Jean Azpiroz, où s'entraînent les rugbymen. L'agence régionale de santé (ARS) en a également été informée. Les résultats ne sont pas encore connus.

Les analyses devront confirmer la piste du staphylocoque

Les médecins qui ont déjà pu voir certains joueurs avancent le diagnostic d'un staphylocoque, "mais il faut rester très prudent et attendre le résultat des analyses", insiste Guy Lamarque, président de l'USC Pouyastruc.

Les matches que devaient jouer l'équipe ce weekend ont été annulés par mesure de précaution, avec l'accord de la fédération française de rugby (FFR) et la ligue de rugby d'Occitanie. "Bien sûr, nous avons mis en avant le principe de précaution, affirme Guy Lamarque. Pour ne pas risquer une contamination, on a préféré bloquer nos installations et reporter toutes les rencontres qui devaient se jouer ce weekend."