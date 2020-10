Pratique du sport, bars, université d'Orléans, rassemblements, fêtes : ce que dit l'arrêté du préfet du Loiret

Face à "la situation sanitaire critique du Loiret", le préfet Pierre Pouëssel vient de prendre un arrêté instaurant des mesures de restrictions supplémentaires pour tenter d'enrayer la circulation du virus du Covid-19. Elles sont en vigueur pour deux semaines (jusqu'au lundi 2 novembre inclus). Cela concerne les bars et restaurants, l'organisation de l'université d'Orléans, les rassemblements, la pratique du sport...etc. Les voici en détails :

Bars fermés à 22h dans la métropole d'Orléans

Comme annoncé vendredi dernier, les bars devront fermer leurs portes entre 22h et 6h, à compter du lundi 19 octobre dans les vingt-deux communes de la métropole d'Orléans. Les restaurants restent ouverts mais ne pourront pas servir d'alcool à leurs clients entre 22h et 6h. La vente à emporter d'alcool et la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites.

La pratique du sport très réglementée

Les activités sportives en milieux clos (salles de sport, salles communales, gymnases...) sont interdites, pour deux semaines. Mais il y a des exceptions :

c'est autorisé dans le cadre de groupes scolaires, d’activité para-scolaire, d’une formation universitaire

c'est autorisé pour les mineurs

c'est autorisé pour les sportifs professionnels ou de haut-niveau

c'est autorisé dans le cadre des formations continues mentionnées à l’article R 211-1 du code du sport ou dans le cadre d’une prescription médicale ;

les piscines sont ouvertes

il est possible de pratiquer du sport en milieu clos "dans le cadre d’une pratique individuelle ou collective sans contact, dans les salles de fitness et de remise en forme , exercée dans le respect des mesures barrières". Dans ce cas, l'arrêté précise que "l’application d’une densité maximale d’une personne pour 4 m² ainsi qu’une distance minimale de deux mètres entre chaque personne doit être respectée. En outre, les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leur nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter."

, exercée dans le respect des mesures barrières". Dans ce cas, l'arrêté précise que "l’application d’une densité maximale d’une personne pour 4 m² ainsi qu’une distance minimale de deux mètres entre chaque personne doit être respectée. En outre, les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leur nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter." Les vestiaires collectifs des établissements recevant du public sont fermés (y compris dans les piscines), sauf pour les mineurs et les sportifs professionnels ou de haut-niveau

La fête est finie

Dans les établissements recevant du public, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, le préfet du Loiret interdit "les soirées dansantes, les soirées organisées par les communautés étudiantes et les week-ends d’intégration, les buvettes et/ou points de restauration avec consommation statique en position debout dans les enceintes sportives et salons, les apéritifs, cocktails, vins d’honneur, goûter et « pots » avec consommation statique en position debout, les teknivals, free-party, rave-party ainsi que le transport du matériel de son pour ces mêmes rassemblements."

Vers + d'enseignement à distance à la fac

L'arrêté du préfet du Loiret précise que "la capacité d’accueil des établissements de l’université d’Orléans est réduite à 50 % dans les espaces d’enseignement, de restauration et dans la bibliothèque universitaire". Et que, "suivant les espaces, une distanciation physique est garantie et matérialisée soit par une distance d’au moins un mètre entre chaque personne soit par un siège vide, dans les locaux d’enseignements et bibliothèques des établissements d’enseignements supérieurs de la Métropole et dans les espaces de restaurations universitaires."

Port du masque obligatoire jusqu'au 17 novembre dans la métropole d'Orléans

L'arrêté rendant obligatoire le port du masque, couvrant le nez et la bouche, est, par ailleurs, prolongé d'un mois dans les vingt-deux communes de la métropole d'Orléans, soit jusqu'au 17 novembre inclus. Les coureurs à pied et les cyclistes sont exemptés du port du masque. Cela concern les communes de :

Boigny-sur-Bionne

Bou

Chanteau

La Chapelle-Saint-Mesmin

Chécy

Combleux

Fleury-les-Aubrais

Ingré

Mardié

Marigny-les Usages

Olivet

Orléans

Ormes

Saint-Cyr en Val

Saint-Denis en Val

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Saint-Jean de Braye

Saint-Jean de la Ruelle

Saint-Jean le Blanc

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Saran

Semoy

Toute personne ne respectant pas ces arrêtés préfectoraux risquent une amende de 135 euros. Enfin, pour rappel, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire national, les rassemblements de plus de six personnes sont interdits dans le Loiret, sauf s'il s'agit de manifestations déclarées, de marchés ou devant des établissements scolaires. Les fêtes de mariages ou d'anniversaire sont interdites également, dans les salles des fêtes, salles polyvalentes et lieux recevant du public.