Préavis de grève d'une semaine dans les hôpitaux du Vaucluse

Ils n'en peuvent plus des baisses de moyens, des suppressions de postes et du gel de leur point d'indice : le syndicat Force Ouvrière a déposé un préavis de grève d'une semaine dans les hôpitaux jusqu'au dimanche 10 février. À Orange, la mobilisation a déjà commencé au centre hospitalier.

Orange, France

Vous les verrez avec un autocollant sur la blouse : les personnels des centres hospitaliers du Vaucluse se mobilisent pendant une semaine. Dès ce lundi 4 février, le personnel d'Orange se met en grève mais l'appel est aussi suivi à Cavaillon dès mardi et à Avignon jeudi : le syndicat Force ouvrière a déposé un préavis de grève jusqu'au dimanche 10 février pour demander plus de moyens et une meilleure reconnaissance du travail dans les hôpitaux.

Manque de moyens humains et matériels

"5,5 millions de fonctionnaires et agents publics font face à un mépris sans précédent du gouvernement" d'après le syndicat qui réclame une revalorisation des salaires, le versement d'une prime exceptionnelle comme proposée dans le privée, et l'arrêt des suppressions de postes. À Orange, 18 ont été supprimés ou non remplacés depuis deux ans.

C'est ce qui revient le plus souvent dans les bouches des agents en grève. Autocollant sur le torse ou gilet rouge du syndicat FO sur le dos, ils veulent surtout qu'on leur "donne les moyens de faire correctement leur travail". Nathalie est agent des services hospitaliers (ASH), elle fait le ménage "dans les couloirs, dans les chambres, mais je fais aussi des animations avec les personnes âgées" explique-t-elle. "Si ça continue avec les suppressions de poste, je vais devoir aussi faire infirmière !"

"Parfois, on n'a plus l'impression de s'occuper de gens mais de meubles. On court toujours derrière la montre." - Nathalie, ASH

Même constat du côté des sages-femmes comme Natacha : "Le personnel a vraiment l'impression qu'on tire dessus mais on ne peut pas donner plus que ce que l'on a. D'autant plus que les patients ont des pathologies de plus en plus lourdes et avec de moins en moins de personnels, c'est très compliqué à gérer."

"On ira récupérer le pognon qu'on nous doit"

André Schiano est secrétaire général du syndicat FO de l'hôpital d'Orange et le secrétaire départemental FO santé en Vaucluse. Il ira comme tous les syndicats FO de France "à Matignon" pour "récupérer le pognon qu'on nous doit" : avec la 8ème année de gel du point d'indice en dix ans, c'est "400 euros en plus qu'il devrait y avoir sur la fiche de paie d'une infirmière en milieu de carrière". Jeudi 7 février, un rassemblement national à lieu à Paris et une rencontre est organisée à Matignon.