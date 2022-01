Préférer les tests en pharmacie plutôt que les autotests ?

Les files d'attente devant les pharmacies sont légions désormais. Il s'agit de réaliser des tests antigéniques. Depuis ces derniers jours, nombreuses sont les personnes cas contact ou positives avec des autotests. Pierre Béguerie pharmacien à Bidart appelle à la plus grande prudence.

"Les autotests vendus en grandes surfaces sont une ineptie" selon Pierre Béguerie. Le président du Conseil Central de l'Ordre des Pharmaciens qui a son officine à Bidart. Pierre Béguerie déplore le manque d'information dont dispose les personnes concernées dans les grandes surfaces. Ils sont d'ailleurs parfois en rupture de stock sur Bayonne-Anglet et Biarritz. Pierre Béguerie conseille plutôt d'aller se faire tester en pharmacie.

Elles sont prises d'assaut même après les fêtes. Le pharmacien appelle à la plus grande vigilance car les autotests ne sont pas fiables à 100%.

Les cas contacts doivent réaliser deux autotests à J+2 et J+4. Des autotests récupérables gratuitement à la pharmacie. Mais "il y a une inconnue en fonction de la façon dont a été fait le test". Du coup, même avec un test négatif, le pharmacien conseille de continuer à pratiquer les gestes barrières comme le port du masque ou de doubler le test en pharmacie.

A noter pour l'instant pas de rupture de stock concernant les tests antigéniques dans les officines du Pays Basque.

INFO + : A noter que dans ce contexte de situation épidémique et de prolifération du variant Omicron, la CPAM de Bayonne reste joignable via le compte Ameli et accueillent les assurés sur rendez-vous.