Préfet de Corse et rectrice étendent la fermeture des établissements scolaires au grand Ajaccio

Ajaccio, foyer épidémique du coronavirus a fait l’objet depuis le début de la semaine de mesures contraignantes mais nécessaires pour ralentir la progression du coronavirus. Parmi celles-ci, il avait été décidé de fermer les établissements scolaires de la ville d’Ajaccio. Désormais, cette mesure va s’étendre aux communes qui constituent le grand Ajaccio. Dans un communiqué de presse conjoint du préfet de Corse et de la rectrice de la région académique de Corse, décision a été prise de satisfaire les maires des communes environnantes. Ils ont en effet fait valoir ces derniers jours des difficultés pratiques dans le fonctionnement des établissements et des services associés comme les cantines, les garderies, ou encore les activités périscolaires, du fait des liens entre ces communes et la ville centre.

« C’est pourquoi, dans un souci de bien répondre aux préoccupations de la population, le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, en lien avec la rectrice de la région académique de Corse, a décidé de fermer à compter du jeudi 12 mars et jusqu’au dimanche 22 mars inclus, les écoles et collèges situés dans les bassins de vie du grand Ajaccio » est-il précisé dans le communiqué.



Liste des écoles et collèges concernés

Sont concernées par cette nouvelle directive, les écoles d’Afa, d’Alata Pruno, de Trova,

d’Appieto, Volpaja, Bastelica, Bastelicaccia, Bocognano, Carbuccia, Tavera, Ucciani, Cauro, Cuttoli Cortichiato, Eccica Suarella, Grosseto Prugna, Porticcio, Ocana, Péri, Pietrosella – Ruppione, Sari d’Orcino, Sarrola Carcopino, Mezzana, Valle di Mezzana et Vero.

Les collèges de Baleone et de Porticcio sont également fermés jusqu’au 22 mars prochain.