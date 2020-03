Premier cas de coronavirus au centre de distribution de la Poste à Romans

Un agent du centre de distribution de la Poste de Romans a été testé positif au coronavirus ce vendredi. Le centre est donc fermé pendant 14 jours. La distribution du courrier et des colis dans les communes qui en dépendait est suspendue.

Le centre de distribution de courriers de Romans sera fermé pendant au moins 14 jours. Un agent qui y travaillait a été testé positif au coronavirus ce vendredi 20 mars. Son état de santé n'est pas inquiétant pour l'instant et l'agent est désormais confiné chez lui.

Ses collègues de travail doivent eux aussi restés chez eux, suite aux résultats de l'enquête de proximité et aux recommandations du médecin du travail. Pour l'instant, les lettres et les colis ne sont plus distribués dans les communes qui dépendent de la plate-forme de Romans.

"La Poste travaille dès à présent sur la mise en place d’une continuité de service", écrit dans un communiqué le groupe.