Premier cas de coronavirus en Haute-Vienne : un joueur du Limoges Handball 87 contaminé

Un joueur du Limoges Hand 87 a été décelé positif au coronavirus ce mardi. C'est le premier cas de Covid-19 en Haute-Vienne. Le sportif de 25 ans, dont l'état de santé n'inspire aucune inquiétude, a été confiné à son domicile.

Dans un communiqué, la Préfecture de la Haute-Vienne indique que, sous réserve d'investigations, le joueur aurait pu contracter le virus lors du match du club de Proligue vendredi dernier à Strasbourg. Le jeune homme a montré les premiers symptômes de la maladie dès le week-end, après le retour d'Alsace. L'Agence Régionale de Santé(l'ARS) mène une enquête pour retrouver les contacts qu'ont pu avoir le joueur et ses coéquipiers.

Pour l'instant le Limoges Hand 87 a pris des mesures de précaution. Les entraînements sont suspendus. "On a demandé aux joueurs de rester chez eux, en attendant les directives précises de l'ARS " explique Alain Aubard, le Président du club.

Le LH 87 ne sait pas s'il pourra assurer ses prochains matchs. De toutes façons celui de mercredi à Dijon avait été annulé en raison de l'interdiction de rassembler plus de 1000 personnes. Et c'est l'incertitude pour le déplacement prévu le 20 Mars à Massy._"Mais ce n'est pas ma priorité du moment "indique Alain Aubard. "Ma priorité , c'est que les joueurs soient en bonne santé et qu'on ne propage pas ce virus"._