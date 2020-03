Premier cas de coronavirus en Pays Basque à Tardets

Un homme de 66 ans originaire de Tardets est décédé jeudi après-midi à l'hôpital de Pau, il était atteint du coronavirus. Les médecins de Tardets ont déjà prévenu ses proches et on donné les indications nécessaires.

Pas de mesures spécifiques

Les proches doivent se déclarer à l'ARS mais les médecins de Tardets les ont de toute façons déjà contacté précise le maire de Tardets, Arnaud Villeneuve. Pour tous les autres, "les gens se croisent et se rencontrent chez nous, alors _on va rappeler les règles de base_: le confinement maximum, respecter la distance d'un mètre se laver les mains régulièrement..." rappelle le maire souletin, qui est aussi directeur d'un EHPAD. Il ajoute aussi que "pour les gens qui ont des symptômes, (de vrais symptômes !) grippaux: fièvre et toux; il faut appeler son cabinet médical qui gérera. Mais pas de panique, c'est les personnes les plus fragiles qui sont à risque et cet homme avait une santé très fragile".

"Pas de mouvement de panique" demande encore Arnaud Villeneuve qui reconnait que "c'était la période d'élection, beaucoup de monde s'est croisé, mais beaucoup de personne n'a le virus, mais pour l'immense majorité, il n'y a pas de danger".

Les gens se sont croisés sur la place de Tardets © Radio France - Bixente Vrignon

A l'étude: un poste avancé

C'est la communauté professionnelle de santé de Soule qui a donné l'alerte pour ce cas, et a communiqué le décès, elle étudie aussi la possibilité d'un poste avancé, pour mieux orienter les patients, comme cela existe depuis ce jeudi à Anglet et Saint Jean-de-Luz. "C'est en train de se mettre en place -confirme Arnaud Villeneuve- ils étudient ça. Mais ceux qui n'ont pas de symptômes n'ont pas à s'affoler et le numéro de . téléphone à contacter, c'est celui de leur cabinet médical".

Le marché de Tardets est annulé pour le moment, tout comme celui de Mauléon précise le maire de Tardets: "tant que le confinement est en place, je ne trouve pas ça très cohérent, et c'est très compliqué d'empêcher plus de cinq personnes de se regrouper sur un marché".

Réécoutez l'interview du maire de Tardets, Arnaud Villeneuve: