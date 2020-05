Coronavirus : premier cas de Covid-19 dans les Pyrénées-Orientales depuis trois semaines

Un habitant des Pyrénées-Orientales, qui revenait de l'étranger, a été testé positif mercredi soir. Une première depuis plus de trois semaines, qui doit inciter à la vigilance.

Non, les Pyrénées-Orientales n'en ont pas encore fini avec le coronavirus. Ce mercredi soir, un homme d'une soixantaine d'années a été testé positif. Comme son état n'inspire pas d'inquiétude, il a été immédiatement confiné à son domicile avec sa compagne. Une enquête a été lancée auprès de son entourage. C'est le premier cas détecté dans le département depuis le 4 mai.

Selon les autorités sanitaires, cet homme n'aurait pas contracté le virus dans le département : il revenait de l'étranger. Mais selon Hugues Aumaître, le chef du service des maladies infectieuses au centre hospitalier de Perpignan, ce nouveau cas doit servir d'alerte et de piqûre de rappel : "Il y a encore probablement quelques cas non détecté dans le département chez des porteurs asymptomatiques. Et à tout moment, le virus peut être réimporté par des personnes qui reviennent, soit de l'étranger, soit d'autres régions de France".

À ce titre, la période estivale pourrait être propice à une circulation plus active du virus dans les Pyrénées-Orientales, avec notamment des vacanciers en provenance de région parisienne ou du grand-est. "Ce n'est pas fini, répète Hugues Aumaitre, il faut absolument maintenir les mesures barrières - dont la plus efficace est le port du masque- et se faire dépister au moindre symptôme".