Premier centre de vaccination éphémère dans une galerie commerciale de Vaucluse

C'est une première en Vaucluse ! Un centre de vaccination éphémère et sans rendez-vous. Environ 60 des 84 doses du vaccin Pfizer proposées ont été attribuées aux clients et aux salariés du centre commercial Auchan Nord au Pontet. Comme Valérie, 53 ans, qui s'occupe du manège de la galerie commerciale. Elle vient sur son temps de pause pour recevoir sa première dose. "C'est la solution de facilité de venir sur mon lieu de travail. C'est difficile de prendre rendez-vous quand on a des horaires aléatoires." Valérie remplit le questionnaire médical, répond aux questions du docteur et se fait vacciner par l'infirmier. "On ne sent absolument rien, c'est comme une piqûre de moustique" raconte-t-elle. Quinze minutes d'attente par précaution et c'est le retour au travail pour la salariée.

But de l'opération : accélérer la vaccination

Le stand situé entre deux boutiques de vêtements, sans pancarte, n'était pas facilement repérable pour la clientèle. Alors des secouristes de la Croix Blanche ont distribué des auto-test tout en invitant les passants à se faire vacciner. Avec cette opération, le directeur de l'ARS du département, Loic Souriau cherche à "être là où il y a du monde pour accélérer la vaccination avant les vacances d'été et le festival d'Avignon. 4 millions de touristes sont attendus dans le Vaucluse et 700 000 festivaliers." Dès lundi et pour trois semaines, un centre de vaccination éphémère sera ouvert dans Avignon intra-muros à l'occasion du festival.

Un infirmier a vacciné 60 personnes lors de cette opération. © Radio France - Morgane Guiomard