Premier match en public cet été pour le FC Lorient face au Stade Rennais

Le Moustoir va reprendre un peu vie : le match amical que jouent les Merlus, à 18 heures, face à Rennes est ouvert au public ! 5.000 personnes maximum pourront entrer dans le stade, pour respecter les directives gouvernementales. Donc, si on enlève les joueurs, les entraîneurs, les stadiers, etc... Ça veut dire 4.500 spectateurs au plus dans les tribunes.

Les billets ne sont plus disponibles sur le site internet du FC Lorient. Ils sont vendus à la billetterie du stade de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Toutes les tribunes sont ouvertes sauf Dupuy de Lôme.

Masque obligatoire même à sa place durant le match

Le masque est obligatoire, même pendant le match rappelle Emmanuel Robert, directeur du développement du FCL : "Chaque personne devra porter le masque à son arrivée et pendant la rencontre à sa place." Il y aura une place libre entre chaque groupe. Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés à l'entrée du stade et des tribunes. Un sens de circulation a été mis en place.

La mairie de Lorient, propriétaire du stade, est aussi intervenue pour matérialiser au sol le mètre nécessaire de distanciation dans les files d'attentes. Ce derby fait office de répétition avant la première réception officielle dans trois semaines contre Strasbourg.