Bayonne, France

Une machine divisée en trois modules, l'unité de calcul, la plateforme chirurgicale avec ses quatre bras articulés et enfin le poste de pilotage. Le robot, présenté jeudi dans le hall du centre hospitalier de la côte basque, est le premier équipement de ce type dans le sud de la Nouvelle Aquitaine.

Baptisé Da Vinci, ce robot construit en Californie par Intuitive surgical sera utilisé par une équipe de dix chirurgiens. Le robot permettra d'intervenir en urologie (cancer de la prostate, de la vessie et du rein et malformation du rein), gynécologie (hystérectomie, cancérologie pelvienne), en chirurgie viscérale (colorectale, bariatrique, pancréatique et oesophagectomie), chirurgie thoracique (chirurgie pulmonaire, tumeur du médiastin) et enfin en chirurgie cardiaque (réparation de la valve mitrale).

Première intervention aidée du robot en mars 2018

La première intervention chirurgicale avec Da Vinci sera pratiquée durant la première semaine de mars 2018. D'ici là, l'équipe de dix chirurgiens de Bayonne suivra un programme de formation de plusieurs mois. De janvier à Février les équipes seront formées à Strasbourg et Bayonne. La machine et ses annexes seront installées dans l'une des plus grandes salles d’opération de l’hôpital.

Avec ce robot l’hôpital de Bayonne envisage 150 opérations chirurgicales dès 2018. Le robot fait l'objet d'un crédit-bail. Une location pour un montant mensuel d'environ 20 000 euros.