VIDÉO - Coronavirus : Régine, première vaccinée à Toulouse

Elle est la première à Toulouse à se faire vacciner. Devant quelques journalistes, Régine, 71 ans, a reçu une dose de vaccin contre le Covid-19 ce mardi après-midi. Cette patiente de l'hôpital Garonne ouvre la voie à d'autres personnes âgées de l'établissement, qui pourront se faire vacciner dans les prochains jours.

En dépit des critiques sur le retard, la campagne de vaccination est censée s'accélérer ces prochains jours. Peu à peu, le gouvernement élargit le cercle des personnes prioritaires. Peuvent notamment se faire vacciner les personnes âgées résidents d'EHPAD, mais aussi les soignants de plus de 50 ans, les pompiers, ou les aides à domicile.

20.000 doses reçues en deux jours à Toulouse

Le CHU de Toulouse a reçu 2.900 doses de vaccins ce mardi 5 janvier. 17.000 doses vont suivre mercredi, pour débuter la vaccination des soignants. Les hôpitaux toulousains vont ouvrir cinq centres de vaccination : deux ce mercredi et trois autres lundi prochain. Il seront réservés essentiellement aux personnels soignants de plus de 50 ans, aux patients d'unités de soin longues durées, et d'EHPAD gérés par le CHU.

Les Français de plus de 75 ans, qu'ils résident en EHPAD ou non, pourront recevoir les injections, s'ils le souhaitent, à partir de fin janvier.