Première en France : le centre niçois Antoine Lacassagne traite une tumeur avec un scanner 3D innovant

Le centre niçois Antoine Lacassagne reste à la pointe de l'innovation dans la lutte contre le cancer. Un patient atteint d'une tumeur rare vient d'y être traité grâce à une nouvelle technologie de scanner 3D inédite en France.

Ce patient de 35 ans était atteint d'une tumeur cervicale rare. Il a reçu un traitement par protonthérapie (radiothérapie par protons) grâce à un nouveau mini-scanner 3D intégré. Il s'agit du premier patient en France atteint d'une telle tumeur traité avec cette technologie.

Cibler les tumeurs avec plus de précision

Ce mini-scanner 3D permet de cibler avec plus de précision la tumeur comme l'explique Marie Vidal, physicienne médicale en charge du projet au centre Antoine Lacassagne : "Cette technologie très innovante permet d’avoir une bien meilleure qualité d’image, de repositionner précisément chaque jour ce patient avant la délivrance de son traitement et de lui épargner une irradiation, même minime, d’une partie du poumon et de la thyroïde, organes à proximité de la lésion."

Cette nouvelle technologie permet ainsi de traiter par protonthérapie des patients pour qui ce n'était pas possible auparavant. Elle pourra s'appliquer notamment à de nombreuses tumeurs rare chez l'enfant.