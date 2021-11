Première greffe d'une cornée artificielle à Montpellier, un espoir pour les patients atteints de cécité

Le service ophtalmologie du CHU de Montpellier vient de poser une cornée artificielle à un homme de 38 ans qui ne voit quasiment plus de l'œil droit. Cette opération réalisée par le professeur Vincent Daien, chef du service, ce mercredi 10 novembre, représente un espoir pour tous les patients atteints de cécité cornéenne.

Un patient de 38 ans qui ne pouvait pas bénéficier d'une greffe de donneur

Le patient de 38 ans est le 1er d'un essai clinique au cours duquel sept cornées artificielles seront posées au CHU de Montpellier. Cet homme originaire de Bordeaux souffrait d'une kératite lié au virus herpès qui lui a laissé une grosse cicatrice dans l'axe visuel. On lui avait refusé plusieurs fois une greffe. Aujourd'hui, la seule technique pratiquée est la greffe de cornée de donneur. Une technique qui a ses limites : il faut être éligible, et si oui, il y a un risque de rejet. Enfin la durée de la greffe, 10 ans dans la majorité des cas.

Vincent Daien précise que "_15 % à 20 % des patients ne sont pas éligibles à une greffe de cornée_, soit parce qu'ils ont fait de multiples rejets, soit parce qu'il y a trop de contre-indications. C'est le cas par exemple d'une cornée qui a été brûlée". Autant de problèmes qui pourraient être écartés avec ce modèle conçu en Israël par la société Corneat Vision, sans compter qu'il devrait offrir de meilleures performances optiques. Cette cornée artificielle est synthétique, ce qui écarte les potentielles réactions immunologiques, "lorsqu'on regarde sous microscope le tissu autour de l'optique de la cornée artificielle et qu'on le compare au tissu du blanc de l'œil humain qu'on appelle le Tenon, on ne voit quasiment pas de différences, d'où la bonne tolérance du matériau" se réjouit le Professeur Daien.

Le CHU de Montpellier va poser une cornée artificielle à sept patients

L'opération a duré près de 3 heures et a été supervisée par le créateur de la Corneat Vision, le Dr Litvin. Elle consiste à enlever la cornée du patient sur un diamètre de 7 mm avant d'aller positionner la cornée artificielle à l'aide de sutures. "on devrait parvenir à être plus rapide pour les prochaines opérations" indique Vincent Daien. Six autres opérations sont prévues dans le cadre de cet essai clinique. Au total, ce sont 45 patients qui participent à cette étude dans le monde, au Canada, en Hollande, en Israël et en France, à Paris et à Montpellier. Des essais ont d'abord été réalisés sur des lapins, puis sur eux patients, en janvier et en avril 2021 en Israël.

C'est beaucoup d'espoir pour pour tous les patients qu'on a récusé à la greffe - Pr Vincent Daien

C'est le CHU de Montpellier qui a joint la start up Corneat vision, "cela faisait partie des développements pour lesquels le CHU se positionne en terme d'innovation". Cela représente "beaucoup d'espoir pour tous les patients qu'on a récusé à la greffe". Le service ophtalmologie du CHU Montpellier réalise environ 150 greffes de cornée par an.

Les maladies de la cornée représentent actuellement la 3ème cause de cécité dans le monde. Elles sont d'origine infectieuse, inflammatoire, traumatique ou génétique.

Aujourd'hui, la cécité d'origine cornéenne concerne plus de 9 millions de patients selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Certains pays en Afrique, en Asie et partiellement en Amérique Latine n'ont pas accès à la greffe de cornée d'un donneur. Cette cornée artificielle pourrait donc être la solution.