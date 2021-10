Première semaine de cours sans le masque pour les élèves du primaire de Seine-et-Marne

Pour la première fois depuis le début de l'année, c'est une journée de cours à visage découvert pour les élèves du CP au CM2 du département de Seine-et-Marne. Eligible à la mesure avec un taux d'incidence en dessous des 50 pour 100 000 habitants, la Seine-et-Marne (77) s'ajoute à la liste des 67 territoires où le masque n'est plus obligatoire en primaire.

La Seine-et-Marne a un taux d'incidence de 48,2 pour 100 000 habitants. © Radio France - Luc Nobout

4 classes fermées dans une école de Bussy-Saint-Georges

Dans la ville de Chelles, la nouvelle est accueillie avec beaucoup de soulagement. Pour les enfants, retirer le masque rend l'école moins pénible, et chacun a sa bonne raison. Pour Evan, 7 ans : "C'est bien parce qu'avec le masque, il y a de la bave partout collée à la bouche. Et là, je vais pouvoir parler et respirer." Sarah, 7 ans également, elle, parle déjà du masque comme un souvenir : "Avant, on avait très chaud en classe. T'avais un truc sur les oreilles et ça te gênait pour parler. Maintenant, ça ne nous fera plus mal aux oreilles et on va mieux parler." Amaury, 9 ans, pense avant tout à ses camarades : "Je suis content parce que je vais enfin _voir le sourire de mes copains et mes copines._" Pour Laura, 8 ans, il va falloir se réadapter : "Ca fait bizarre parce qu'on a l'habitude d'avoir le masque depuis la rentrée mais je vais pouvoir parler fort maintenant."

Même son de cloche pour les parents que la fin du port du masque n'inquiète pas. Karine, maman d'Amaury, estime que cette mesure est nécessaire au bon apprentissage des enfants : "Mon fils est en CE2. C'est quand même une période où l'apprentissage de la langue française et de l'écriture est très important. Avec le masque, la maîtresse n'entend pas assez bien les élèves, ils ont beaucoup de mal à prononcer les mots. Donc pour nous, c'est un plus." De son côté, Virginie, maman de Laura, espère que cela durera : "Je trouve ça très bien parce qu'ils vont pouvoir mieux respirer et se concentrer. Tout le monde verra le visage de chacun et c'est quand même plus sympa. Nous ne sommes pas à l'abri de l'épidémie mais mon mari et moi sommes vaccinés, donc, nous ne nous faisons pas de soucis".

La prudence reste toutefois de mise pour les syndicats. Thierry Grignon, secrétaire départemental du SNUIpp-FSU de Seine-et-Marne, la pertinence de cette mesure doit encore être prouvée : "Nous pensons que cette mesure doit s'accompagner d'une _campagne de tests de dépistage massive_. Ici, en Seine-et-Marne, nous frôlons le seuil du taux d'incidence des 50 pour 100 00 habitants. Nous avons une école à Bussy-Saint-Georges, où, sur la même semaine, 4 classes ont été fermées à cause d'élèves détectés positifs à la Covid." Le syndicaliste renvoie aussi au cas de la Lozère, où les élèves ont dû remettre le masque après avoir été autorisés à l'enlever, face au rebond de l'épidémie. Le rectorat insiste sur le maintien des autres gestes barrières : aération, lavage des mains et limitation des regroupements.