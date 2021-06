Première journée de sensibilisation au trouble de l'attention : le témoignage d'une maman ardennaise

Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), touche 2 à 5 % de la population, selon Planète TDAH. Ce collectif d'associations organise une première journée nationale de sensibilisation ce samedi 12 juin 2021.

Un trouble mal compris

Dans les Ardennes, Aurélie, maman d'un garçon de 7 ans et demi, s'est aperçue d'une différence dès l'âge de 2 ans. Beaucoup de cris, d'agitation. L'enfant est incapable de se concentrer et monopolise l'attention. En grandissant, il développe des troubles associés en se plaçant constamment dans l'opposition et la provocation. On soupçonne aussi un problème de dyscalculie.

À l'entrée à l'école maternelle, la maîtresse interpelle Aurélie sur le comportement de son enfant. Perturbateur, tout le temps dans la lune. On lui demande de le retirer de la cantine.

On est très culpabilisé et on entend tout : "c'est un problème d'éducation, c'est un enfant insolent, ce n'est pas étonnant car la maman est séparée" - Aurélie, maman d'un garçon atteint de TDAH

Ce trouble est mal compris car il n'est pas visible. Mais il est pourtant bel et bien physiologique. Il s'explique par un problème de développement du système neurologique dans le cerveau, qui ne sécrète plus suffisamment les hormones liées notamment à la faculté de se concentrer.

De ce trouble peuvent découler des soucis d'adaptation à la vie en société et engendrer une baisse d'estime.

Avant d'être pris en charge, mon fils me disait régulièrement "je suis nul", "je suis bête", "je suis méchant". Il m'a déjà dit plusieurs fois qu'il voulait mourir. C'est dur – Aurélie, maman d'un garçon atteint de TDAH

Un parcours du combattant pour la prise en charge

Le trouble déficitaire de l'attention étant lié au développement du système neurologique, il faut attendre l'âge de 6 ans pour pouvoir poser un diagnostic. "Avant, on a beau soupçonner quelque chose, on nous promène de médecin en médecin et on prend du retard sur les prises en charge", regrette Aurélie.

Un neuropédiatre de Charleville-Mézières finit par diagnostiquer le TDAH. L'enfant a 6 ans. Fort de cet avis médical, Aurélie obtient la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé à l'école de son garçon. L'équipe éducative s'est formée et des aménagements sont accordés : "On lui fait faire des dictées à trous, on le place à côté d'enfants capables de l'aider".

L'enfant d'Aurélie n'a pas encore d'accompagnant d'élèves en situation de handicap car il n'a pas été reconnu comme enfant porteur de handicap. Le deuxième dossier déposé à la Maison départementale des personnes handicapées doit être étudié en juillet mais a d'ores et déjà reçu un avis défavorable. "Eux considèrent que ça n'entraîne pas une gêne notable", explique Aurélie.

Conséquence : Aurélie ne bénéficie pas d'allocation en tant que maman d'enfant handicapé. Pédopsychiatre, neuropédiatre, orthophoniste, psychomotricien... Les rendez-vous sont nombreux et tout n'est pas remboursé.

Des fois, les soins me coûtent 500 euros par mois. Sachant que je perds déjà 6000 euros par an car je suis obligée d'être en temps partiel - Aurélie, maman d'un garçon atteint de TDAH

Aurélie souhaite que les procédures de reconnaissance du trouble déficitaire de l'attention comme handicap soient harmonisées car, aujourd'hui, les réponses varient d'un département à l'autre.