Première manifestation post-confinement à l'hôpital d'Avignon

Première manifestation post-confinement pour les blouses blanches d'Avignon. A l'appel du syndicat Force ouvrière (FO), un rassemblement est prévu à 11 heures devant l'hôpital ce lundi 25 mai, dans le respect des mesures de distanciation sociale. Les manifestants entendent rappeler les principales revendications des soignants et personnels hospitaliers, en souffrance depuis plusieurs années, bien avant l'épidémie de coronavirus.

" En dix ans, on a perdu plus de 18 % de notre pouvoir d'achat, déplore Christophe Del Rey, secrétaire général du syndicat FO de l'hôpital d'Avignon. On demande une revalorisation des salaires."

Les agents veulent que les paroles du gouvernement se concrétisent par des actes forts. Christophe Del Rey, secrétaire général du syndicat FO

Cette manifestation est organisée pour "marquer le coup localement", explique Christophe Del Rey, alors que le "Ségur de la santé" annoncé par le ministre Olivier Véran s'ouvre ce lundi. Cette vaste concertation doit permettre aux représentants syndicaux, associatifs et professionnels de santé d'évaluer les besoins du secteur. La première séance, en présence du ministre de la santé et du Premier ministre Edouard Philippe commence à 15 h 30, en visioconférence.

"Les agents veulent que les paroles du gouvernement se concrétisent par des actes forts", insiste le syndicaliste avignonnais, sceptique pour le moment. "Pour commencer, tous les soignants, sans exception, devraient toucher la prime Covid de 1500 euros", estime-t-il.

Le syndicat FO lance également un appel à la grève illimitée dans tous les hôpitaux français.