Première mondiale au CHU d'Amiens : une opération robotisée sur la colonne vertébrale d'un enfant vient d'être réalisée

Louis âgé de 6 ans est atteint d'une scoliose grave. Il vient de bénéficier au CHU d' Amiens d'une technique opératoire inédite dans le monde, grâce à la pose robotisée de vis dans le bassin après plusieurs simulations sur un mannequin

Un enfant lourdement handicapé et présentant une scoliose très importante vient d'être opéré avec l'aide d'un robot et surtout les médecins ont pu répéter pendant des mois leurs gestes. Des répétitions possibles car à Amiens existe le seul centre européen médical de simulation.

Le dos du jeune patient a été reproduit et pendant des mois , les médecins ont pu répéter leurs gestes

Le dos du jeune Louis âgé de 6 ans a été reproduit et dans ce mannequin a été introduit une impression 3D de sa colonne vertébrale. Pendant un an les médecins, François Derrousen, Richard Gouron et Michel Lefranc et leurs équipes ont répété les gestes pour être le jour J, le plus précis possible. "Il s'agissait de poser des vis illio-sacrées et des crochets en haut du dos, reliées par des tiges cintrées pour redresser le dos. La pose des vis de sept millimètres de diamètre dans un couloir osseux de huit millimètres à proximité des racines nerveuses reste très complexe et rare, elles sont volumineuses au regard de la petite taille des os de l'enfant", explique Richard Gouron, chef de service de chirurgie de l'enfant.

L' objectif de cette opération était de rendre la station assise à ce jeune garçon atteint d'une amyotrophie spinale infantile. Louis âgé de 6 ans souffre d'une maladie génétique au niveau de sa colonne vertébrale.

Le petit Louis peut désormais s’asseoir, une grande victoire pour l'enfant lourdement handicapé

L'opération réalisée le 28 septembre a été un succès. Le petit garçon peut maintenant mieux respirer. Auparavant il restait allongé mais en position latérale uniquement, aujourd'hui il peut s'asseoir et sa vie quotidienne commence à changer. Il peut parler face à ses interlocuteurs, mieux les regarder et "cela est une grande victoire" nous précise François Deroussen, chirurgien orthopédique pédiatrique à l'origine de ce projet.

D'autres enfants vont bénéficier de ce savoir-faire

Quatre jeunes enfants vont pouvoir bénéficier de ce nouveau type de chirurgie dans les prochains mois.