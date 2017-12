Bordeaux, France

Le CHU de Bordeaux innove en matière de prise en charge des patients atteints d'une tumeur cancéreuse au rein. C'est en effet le seul établissement au monde à proposer des soins en ambulatoire. Ce qui veut dire que vous êtes opérés le matin, et vous pouvez rentrer chez vous le soir même ou au plus tard, le lendemain.

Le professeur Jean-Christophe Bernhard est chirurgien au service urologie-transplantation rénale de l'hôpital Pellegrin. C'est lui qui a initié ce programme , lancé en septembre 2016, et qui le coordonne.

L'idée de départ, c'est de se dire que si une hospitalisation n'est pas réellement nécessaire, il n'y a aucune raison d'y avoir recours. Car hospitaliser quelqu'un , c'est augmenter les risques d'infections, et on n'est jamais aussi bien que dans son propre lit. - Professeur Jean-Christophe Bernhard

Il y a encore cinq ans, pour ce type d'opération, le patient passait deux jours en soins intensifs, puis restait dix jours hospitalisé. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que la technique a évolué : depuis 2010, l'ablation d'une tumeur cancéreuse sur un rein se fait sous célioscopie, avec l'assistance d'un robot. Le CHU de Bordeaux a été pionnier en la matière.

C'est une chirurgie de moins en moins invasive: au lieu d'une chirurgie par voie ouverte, avec de grandes incisions, on ne fait que des petits trous dans l'abdomen du patient, ce qui entraîne moins de douleurs et moins de complications post-opératoires. Cela facilite un retour rapide à la maison.

Emmanuel Agbavitor, 64 ans, est l'un des 34 patients qui a déjà bénéficié de cette prise en charge. Il habite Marmande, et a été opéré il y a un peu plus d'un an.

J'avais déjà été opéré il y a quelques années du rein droit, ça avait été une expérience un peu traumatisante. Là, quand on m'a dit que je serais soigné en ambulatoire, j'étais ravi de savoir que je serais rapidement chez moi, dans mon élément. Je suis rentré sur mes deux pieds, et je n'ai pas eu à prendre les antalgiques qu'on m'avait donnés.- Emmanuel Agbavidor

Pour l'instant, 20 % des patients soignés au CHU de Bordeaux pour une tumeur du rein en chirurgie conservatrice ont été pris en charge de cette façon.

Nous ne proposons cette opération en ambulatoire que sous certaines conditions. Cela dépend du profil du patient, de la complexité de la tumeur à opérer, mais aussi de son âge, de son environnement familial et socio-économique. Ce peut être une très bonne solution pour certains, et pas du tout adaptée à d'autres. - Pr Jean-Christophe Bernhard.

Le professeur Bernhard lors d'une intervention - CHU Bordeaux

Laisser sortir rapidement le patient demande toute une organisation avec ses proches, avec son médecin traitant , Et l'intervention à l'hôpital d'une infirmière dédiée, qui sert de relais avec l'extérieur. Emmanuel Agbavitor a bénéficié du passage quotidien d'une infirmière libérale pour les soins. Un mois après l'opération, il a pu reprendre le travail.

Lors de ma première opération, j'avais passé trois mois chez moi, 15 jours dans une maison de convalescence , car j'étais très secoué. Rien de tout cela après cette opération : je dirais même que c'était une promenade de santé ! - Emmanuel