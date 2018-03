Héry, France

Marie-Claire Jamet a eu un AVC, un Accident Vasculaire Cérébral, pendant son sommeil, il y a deux ans. Grâce à un long travail avec une orthophoniste, elle a retrouvé en partie la parole et aujourd'hui Marie-Claire souhaite aider à son tour ceux qui se trouvent confronter à cette pathologie. Je sais qu’il y a de plus en plus d’aphasiques qui n’osent pas et que je voudrais bien aider et aussi les autres personnes qui les soutiennent, les aidants. Ceux sont souvent les proches, conjoints ou des amis, parce que lorsqu’on a eu un AVC ou un autre traumatisme crânien la première chose c’est pouvoir parler. Si on parle on sait que l’on est vivant. On peut dire j’ai mal, je suis bien ou encore j’ai envie de telle ou telle chose. _Sans la parole nous sommes enfermés dans notre tête_, notre cerveau. On peut se regarder mais on ne peut pas exprimer ce que l’on ressent.

D’où l’intérêt de créer cette association ou chacun pourra exprimer ses besoins. L’association souhaite aussi organiser des rencontres, des repas en extérieur ou encore rendre visite aux aphasiques hospitalisés.

Marie-Claire Jamet se rend par exemple régulièrement au chevet d'un homme hospitalisé dans une unité de soins de longue durée à Auxerre.

Des moments très forts explique-t-elle. La première fois ce n’est pas simple, on se regarde dans les yeux, moi je parle un petit peu, lui ne peut dire que Oui ou Non mais au fur et à mesure des visites, même si on se retrouve tous les deux sans pouvoir vraiment parler, même si on cherche nos mots, avec un sourire on arrive à communiquer. La preuve lors de ma dernière visite, nous avons eu un fou rire car nous n’arrivions ni l’un ni l’autre à trouver nos mots et des moments comme ceux-là sont très important pour dédramatiser la maladie."

Chaque année en France, 125 000 personnes sont victimes d'un AVC et 30 000 deviennent aphasiques.

Pour joindre l’association :

lesmotsretrouves89@gmail.com

Marie-Claire Jamet présidente 03 86 47 96 87

L'association est affiliée à la Fédération Nationale des Aphasiques de France