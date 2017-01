Première sortie dans l'espace pour Thomas Pesquet

L'astronaute français Thomas Pesquet, parti en novembre pour la Station spatiale internationale (ISS), va effectuer ce vendredi sa première sortie dans l'espace. Une sortie qui a un but bien précis.

Qu'est-ce qui fait la taille d'une moitié de frigo, et qui doit être remplacé ce vendredi dans l'espace par Thomas Pesquet ? Une batterie de la Station spatiale internationale. Le remplacement de trois de ces "grosses piles" donne l'occasion à l'astronaute français et à son collègue américain Shane Kimbrough d'effectuer leur première sortie en scaphandre depuis leur départ en novembre.

Extravéhiculaire, extraordinaire

C'est ce qu'on appelle une sortie extravéhiculaire, et celle-ci débutera à 13h05 heure de Paris et doit durer six heures. Sur les épaules des astronautes une combinaison de 200 kg, sous leurs pieds la Terre et autour d'eux, le vide. L'ISS continuera de filer à 28.000 km/h et il pourra faire entre -100 et 100 degrés celsius selon de quelle côté de la Terre les astronautes se trouveront, côté soleil ou ombre.

Le vol ultime

Thomas Pesquet sera le quatrième Français à vivre une telle sortie dans l'espace, "un saut en parachute qui ne s'arrête jamais" selon l'astronaute qui évoque le "vol ultime" et espère des sensations inoubliables. Il s'est entraîné pendant des années seulement pour ces quelques heures, durant lesquelles il perdra probablement plusieurs kilos.

Une sortie dans l’espace demande énormément de préparation au sol comme sur l’ISS: ici test des scaphandres en décembre dernier #TBT pic.twitter.com/5zQGBSWZzd — Thomas Pesquet (@Thom_astro) January 12, 2017

Cette expérience "magique" est également dangereuse, car l'astronaute est mis à rude épreuve autant physiquement que mentalement. La mission sera retransmise en direct sur le site de l'agences spatiale française (CNES).