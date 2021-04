Premières injections dans les deux vaccinodromes d'Indre-et-Loire, ce mardi

Réservés aux plus de 70 ans, ainsi qu'aux personnes de 50 à 69 ans atteintes de comorbidité et au personnel de santé, les deux grands centres de vaccination de grande capacité de Saint-Avertin et Saint-Cyr-sur-Loire devraient donner un grand coup d'accélérateur à la campagne vaccinale, si les livraisons de doses suivent, évidemment. Il est possible de prendre rendez-vous, soit sur doctolib.fr ou sante.fr, soit par téléphone au 0805 021 400.

Neuf tentes ont été dressées dans le gymnase pour un entretien médical avant l'injection © Radio France - Boris Compain

Une organisation déjà bien rodée

Après un premier arrêt dans l'entrée pour des vérifications administratives, vous arrivez dans le gymnase proprement dit. Une dizaine de barnums blancs y ont été dressés : vous échangez quelques minutes avec un médecin puis vous vous isolez derrière un paravent pour la piqure. Une vaccination que Marie-Joseph, 70 ans, espérait depuis des semaines. Elle était même prête à changer de département pour recevoir cette injection : "On avait trouvé un rendez-vous dans la Vienne, à 137 km pour aller et autant pour revenir, mais la semaine dernière, mon mari s'est connecté à minuit et quart et il a trouvé Saint-Avertin. 15h pour moi, 15h10 pour lui, c'est impeccable".

Une organisation qui nécessite une quarantaine de personnes chaque jour

On administrera ici 1.350 doses de vaccin cette semaine. 2.500 les deux semaines suivantes, 4.000 au bout de trois semaines. Quand il y aura suffisamment de doses disponibles, il sera possible de vacciner plus de 1000 personnes par jour dans le gymnase des 11 arpents. Laurent Salsac, président du conseil de l'ordre des infirmiers, est un des deux gérants de ce vaccinodrome. "Si besoin et si il y a suffisamment de doses, on pourra vacciner une centaine de personnes par heure sur un créneau de 10 heures, c'est-à-dire 1.080 personnes par jour. Il nous faut 18 médecins par jour, 18 infirmières, pour commencer. il y a aussi cinq ou six agents d'accueil et d'orientation et une dizaine de secouristes pour surveiller après l'injection et raccompagner les gens. On tourne autour d'une quarantaine de personnes, chaque jour, pour l'organisation". Tours-Métropole et le conseil départemental ont mis à disposition les agents administratifs. Des pompiers du Service d'Incendie et de Secours d'Indre-et-Loire et des membres d'associations viennent prêter main forte. Le personnel soignant est constitué de médecins libéraux (dont quelques retraités). Des généralistes, pour la plupart, à cotés desquels on pourra trouver aussi des dentistes et des sages-femmes, par exemple.

Dans les deux vaccinodromes, c'est le vaccin Pfizer qui est administré aux patients © Radio France - Boris Compain

Inutile d'essayer de venir si vous ne faites pas partie des gens à qui cette vaccination est réservée

Pour l'instant, les deux vaccinodromes sont ouverts du lundi au vendredi. Et le maire de Saint-Avertin, Laurent Raymond, le souligne : inutile de vous présentez si vous n'avez pas pris rendez-vous ou si vous avez menti sur votre âge en réservant sur doctolib : "C'est déjà arrivé tout à l' heure, à 14 heures, dès l'ouverture, et ça va se reproduire comme ça s'est produit sur les sites qui ont ouvert fin janvier.

"Sur Doctolib, vous donnez n'importe quel âge et vous pouvez l'enregistrer. Il n'y a pas de barrière. Mais le filtre, il va se faire ici. Les personnes seront rejetées si elles ne font pas partie de la population prioritaire". Le maire de Saint-Avertin

"Et si elles sont rejetées, elles vont libérer des créneaux qui auraient pu être pris par d'autres personnes qui avaient besoin. C'est certainement un épiphénomène, mais pour autant, ça existe toujours".