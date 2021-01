Premières vaccinations contre le coronavirus dans un EHPAD du Nord-Vienne ce mercredi

Il fait partie des premiers Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Vienne à avoir bénéficié des vaccins contre le coronavirus : l'EHPAD Colisée "Les Scévolles" à Monts sur Guesnes a réalisé ses premières injections sur des résidents ce mercredi après-midi.

Il faut dire que l'établissement a recensé 18 malades de la Covid-19 au sein de son unité Alzheimer ces deux dernières semaines. Il fait donc partie des clusters de la Vienne et a rejoint le plan de vaccination en urgence suite à l'intervention auprès du ministre de la santé du député du Nord Vienne, Nicolas Turquois.

Sur les 60 résidents vaccinables, 45 ont donné leur consentement. les premiers ont donc reçu leur injection dans l'après-midi. Les personnes ayant contracté le virus dans les trois mois ne peuvent pas recevoir d'injection.

Les premiers vaccins anti-covid de bioNTech sont arrivés à l'EHPAD de Monts sur Guesnes ce mercredi © Radio France - Isabelle Rivière

Du frigo de la pharmacie à la seringue de l'EHPAD

15h15 : ce mercredi, le pharmacien local (également sénateur de la Vienne) arrive avec la caisse de vaccins. Une boîte rouge à couvercle vert qui contient les fameux flacons multidoses. Il y a de quoi faire une cinquantaine d'injections.

Chaque flacon contient l'équivalent de cinq doses du vaccin anti-covid que le médecin de l'EHPAD de Monts-ur-Guesnes pourra administrer aux résidents volontaires. © Radio France - Isabelle Rivière

15h20 : un infirmier de l'EHPAD prépare les doses à injecter aux résidents. Il y a un savant mélange à respecter.

L'infirmier de L'EHPAD du Nord-Vienne suit les indications du fabricant pour préparer les doses de vaccins © Radio France - Isabelle Rivière

15h30 : les doses de vaccin sont enfin prêtes. C'est le Dr Picard, médecin de l'établissement poitevin, qui les administre.

C'est Louis Richaud, 90 ans, le premier à être vacciné au sein de cet EHPAD du Nord-Vienne © Radio France - Isabelle Rivière

15h40 : une quarantaine de résidents poitevins de cette maison de retraite attendent d'être vaccinés à leur tour contre la covid-19.

Les doses de vaccins anti-covid sont prêtes à êtres injectées aux résidents volontaires de l'EHPAD © Radio France - Isabelle Rivière

Vaccination dans d'autres EHPAD ce jeudi

La vaccination se poursuivra ce jeudi dans trois autres EHPAD de la Viene avant de s'étendre progressivement à l'ensemble des maisons de retraite du département à compter du 18 janvier, si tout se passe comme prévu. En Deux-Sèvres, les résidents des premières maisons de retraite retenues pour débuter cette campagne seront vaccinés à partir de ce jeudi également.

et au CHU de Poitiers...

Au CHU de Poitiers, la vaccination a également débuté ce mercredi après-midi pour les personnels soignants de plus de 50 ans. Le CHU qui a reçu dans la matinée 4.800 doses et qui en recevra 5.000 de plus chaque semaine. L'hôpital poitevin sera le prescripteur des vaccinations anti-covid pour les personnels soignants libéraux mais aussi les aides à domiciles et les pompiers de plus de 50 ans. Par ailleurs, un deuxième centre de vaccination ouvrira ce lundi au centre hospitalier de Châtellerault