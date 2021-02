"Premiers arrivés, premiers servis", agendas saturés : la galère de la vaccination dans l'Indre

Selon votre lieu de résidence, vous pourrez peut être passer sous l'aiguille. Pas à Châteauroux, où il est impossible de prendre rendez-vous jusqu'à nouvel ordre. "Nous ne prenons plus non plus de personne sur liste d'attente (...) 3138 vaccinations vont avoir lieu dans les 28 prochains jours", affiche la plateforme de réservation en ligne Doctolib sur sa page dédiée à Châteauroux.

La mairie invoque le manque de doses, et les informations que l'Agence régionale de santé livre au compte-gouttes, faute de visibilité au niveau de l'approvisionnement en vaccins.

Au sud du département, au centre de vaccination de la maison médicale d'Argenton sur Creuse, la règle c'est : "premier arrivé, premier servi", livre un des coordinateurs. Ici, pas de liste d'attente, mais beaucoup d'incertitude. Chaque mercredi, le nombre de doses du précieux sérum tombe. Les stocks varient du simple au triple : 144 cette semaine, 54 la précédente. Il suffit de quelques heures pour que le standard téléphonique fourni par la mairie croule sous les appels et que le carnet de rendez-vous soit plein.

Et ça risque de durer : les deux dernières semaines de février seront consacrées aux deuxièmes injections uniquement selon l'ARS. Elus, structures de vaccination et représentants de l'ARS Centre-Val de Loire se réunissent ce lundi pour trouver des créneaux de rendez-vous de primo-vaccination début mars.