Premiers pas sur la Lune : "Le Pic du Midi a contribué à cet exploit" rappelle l'Observatoire Pyrénéen

Toulouse, France

21 juillet 2019, Neil Armstrong foule la sol lunaire. Un exploit que nous ne sommes pourtant plus capables de réaliser aujourd'hui. Les fusées actuelles n'ont plus la puissance de Saturn V et nous n'avons plus de module pour alunir. La Cité de l’espace organise un événement inédit autour du premier pas de l’Homme sur la Lune et du futur de l’exploration lunaire avec l’Apollo Day qui réunira grand public, scientifiques, astronautes, chercheurs, témoins direct des missions Apollo autour d’animations scientifiques interactives et collectives.

Trait d'union entre le Pic du Midi et les Etats-Unis

Le Pic du Midi organise lui une grande conférence lundi ainsi qu’une chasse aux trésors, en plus de son espace "expériences sur la lune" (on peut toucher d’ailleurs un bout de lune !). Sur France Bleu Occitanie, le directeur adjoint de l'observatoire Nicolas Bourgeois rappelle que le Pic du Midi a "contribué à cet exploit" de 1969. "A la fin des années cinquante, il faut savoir que de la Lune, on n'en connaissait rien du tout. A cette époque, poursuit-il " l'US Air Force a mis en place un grand programme de cartographie de la lune, auquel le Pic du Midi a participé !" L'Observatoire Pyrénéen avait alors "la réputation d'être l'un des meilleurs pour l'observation des planètes."

Entre 1964 et 1966, une cinquantaine de personnes ont travaillé au sommet du Pic du Midi pour aider l'US Air Force avec la réalisation de 60 000 photos qui étaient envoyées en avion pour les Etats-Unis. Les clichés étaient ensuite développés à Saint-Louis (Missouri). "Il y avait donc un trait d'union entre le Pic du Midi et les Etats-Unis" explique Nicolas Bourgeois.