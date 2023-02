Premiers résultats encourageants pour le vaccin contre le cancer testé à l'Oncopole de Toulouse

Un vaccin personnalisé pour empêcher la récidive chez des patients touchés par un cancer ORL. On vous a déjà parlé de ce projet fou lancé il y a deux ans à l'Oncopole de Toulouse. En janvier 2021, la première injection d’un vaccin confectionné à partir d'une tumeur opérée a sonné comme une révolution. L’Institut universitaire du cancer de Toulouse a été le premier site en Europe à l'administrer. Vaccin mise au point à Strasbourg par la biotech française Transgene.

La première phase de l'essai clinique se termine. Essai sur une trentaine de patients touchés par un cancer ORL et traités à Toulouse, Paris ou encore Liverpool. Et, on l'a appris mercredi, les résultats de cet essai clinique sont très encourageants. Sur les dix patients aujourd'hui vaccinés dont six à Toulouse, les dix sont en bonne santé.

Le Professeur Jean-Pierre Delord est chercheur clinicien et directeur général de l'Oncopole.

"C'est vraiment la même chose qu'un vaccin, comme si chaque patient avait une tumeur compliquée mais dont on pourrait dégager une sorte de code-barre. Ce code-barre contribuerait à éduquer des lymphocytes et ces lymphocytes reconnaissant ce code-barre irait détruire partout dans le corps s'il y est."

Avec l'aide de l'intelligence artificielle

Il s'agit donc d'un vaccin personnalisé, confectionné dans les mois qui suivent l'opération, pendant que le patient se remet. Une prouesse faite grâce à l'intelligence artificielle du géant japonais de l'informatique NEC, explique le directeur général de Transgene. Hedi Ben Brahim.

"Y a d'abord un prélèvement de la tumeur. On regarde toutes les mutations du cancer en comparant l'ADN de la tumeur et l'ADN normal du patient. Mais seulement une toute petite partie des mutations est pertinente pour éduquer le système immunitaire. Et on va chercher cette aiguille dans une botte de foin avec l'intelligence artificielle. On a donc une réponse unique à chaque patient, à son cancer et son système immunitaire."

Transgene espère lancer une deuxième phase d'essais cliniques plus large cette année, avec une centaine de patients cette fois. La mise sur le marché du vaccin n'est pas espérée avant 3 à 5 ans à compter d'aujourd'hui. Parallèlement, un essai équivalent est en cours à destination de patientes touchées par un cancer de l'ovaire.