Premiers tests salivaires dans les écoles de Lorraine ce lundi

C'est la nouveauté de cette rentrée de mars : la mise en place des tests salivaires pour détecter les cas de contamination au coronavirus. "On renforce notre politique de prévention" assure sur France Bleu Lorraine le recteur de l'Académie Nancy-Metz Jean-Marc Huart.

La rentrée débute par des tests aujourd'hui dans certaines écoles de Moselle et du Pays Haut en Meurthe-et-Moselle. Pas des tests de français ou de math, mais des tests salivaires pour dépister les éventuels cas de Covid-19.

3 écoles pour commencer

Une campagne qui débute progressivement, avec trois écoles concernées ce lundi 8 mars : une à Mont-Saint-Martin, une à Metz et une à Pournoy la Grasse. Ensuite, ils seront étendu au reste de l'académie pour atteindre un objectif de 11.000 tests par semaine. "On renforce notre politique de prévention", affirme le recteur de l'Académie Nancy-Metz Jean-Marc Huart sur France Bleu Lorraine, "avec plus encore de précautions que ce que nous avions avant les vacances" lorsque de nombreuses classes étaient fermées face à la multiplication des cas de variants. Pour autant, "il n'y a pas eu d'explosion" assure Jean-Marc Huart.

Polémique sur les moyens

Pour ces tests salivaires, le consentement des parents a été recueilli durant les vacances. 11 équipes mobiles sont déployées pour réaliser les prélèvements et renforcer les équipes chargées du traçage des contaminations. Face aux critiques formulées par les organisations syndicales enseignantes et les fédérations de parents d'élèves sur le manque de moyens pour appliquer pleinement le protocole sanitaire, le recteur rappelle que l’Éducation Nationale a accordé "des moyens complémentaires pour remplacer les professeurs absents, ou les surveillants dans les collèges ou les lycées."