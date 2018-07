La Prep est un traitement préventif qui empêche d'attraper le VIH quand on a des rapports sexuels sans utiliser de préservatif. Il s'agit de cachet qu'on prend une fois par jour. Soit en continu, soit avant et après une période où on prend des risques.

Contre le #VIH, il existe de nombreux outils : préservatifs, dépistage, traitement ( #Tasp) mais aussi la #Prep!

Cette révolution dans la prévention est encore trop peu connue...

— Association AIDES (@assoAIDES) July 6, 2018

Ce médicament, le Truvada ou ses équivalents génériques est autorisé en France et remboursé à 100% depuis 1 an et demi. Pourtant, très peu de Français l'utilisent. A peine 7 000. Et à 97% ce ne sont que des hommes ayant des relations avec d'autres hommes. Donc avec cette campagne Aides veut surtout toucher les femmes. Et aussi les personnes très exposées au risque comme les migrant(e)s, les prostitué(e)s ou les drogué(e)s.

L'association qui rappelle que ce traitement, cette Prep' ne protége QUE du VIH. Ce qui est déjà énorme ! Mais pas des autres maladies sexuellement transmissibles, ni bien sûr d'une grossesse.