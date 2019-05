Préparer son accouchement par l'hypnose, c'est possible à l'hôpital Jacques-Monod du Havre

Montivilliers, France

L'hypnose peut-elle vraiment aider une femme à accoucher ? Vu les idées reçues qui englobent la pratique, certaines futures mamans pourraient lever un sourcil si on leur proposait cette solution. Elles sont pourtant une demi-douzaine à s'être inscrite à la séance d'hypnose de Ghislaine Souday, sage-femme et hypno-thérapeute à l'hôpital Jacques-Monod de Montivilliers, près du Havre (Seine-Maritime). L'atelier, d'une durée de deux petites heures, rentre dans le cadre de la préparation alternative à l'accouchement, au même titre que le yoga ou la natation.

Bien loin de l'hypnose de spectacle

"Je suis venue avec un petit peu d’appréhension", admet Tiphaine, 34 ans, qui attend son deuxième enfant dans quelques jours. "Pour avoir vu un célèbre hypnotiseur à l’œuvre, je me demandais si on n’allait pas finir par danser ou faire des choses étranges !"

C'est là qu'intervient la thérapeute, Ghislaine : "Je commence toujours les cours par une discussion avec les mamans", rassure-t-elle. "L'hypnose fait peur. Quand on regarde l'hypnose de spectacle, à la télé, il n'y a pas vraiment de bienveillance. L'objectif est d'amuser le public. Ici, on veut protéger la personne, améliorer son confort."

La salle où se déroule la séance, au deuxième étage de la maternité, respire d'ailleurs le confort : lumière faible, chaises garnies d'oreillers, tapis pour s'allonger ...

Premières séances de préparation à l'#accouchement par l'#hypnose à l'hôpital Monod de @VMontivilliers. Avant d'accueillir une demi-douzaine de mamans, la thérapeute Ghislaine Souday nous montre une posture qu'elles peuvent adopter pour bien se relaxer. pic.twitter.com/rU57maeLQT — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) April 29, 2019

Se relaxer et moins souffrir

Au terme de la séance, les patientes ont bien compris que "l'hypnose" en soi n'a pas grand chose de magique. "On parle plutôt de gérer sa respiration, prendre du temps pour soi, laisser les pensées du quotidien de côté", détaille Tiphaine. Et moins souffrir au moment d'accoucher ? C'est l'espoir d'Angélique, qui attend son troisième enfant : "Je vais faire ma troisième césarienne, et la deuxième s'est plutôt mal passée !" glisse-t-elle. La découverte de l'hypnose lui a fait du bien : "Je vais vraiment pouvoir me relaxer, partir dans l'imaginaire, être plus détendue pour moins souffrir", sourit-elle.

Préparation complémentaire

Cette séance d'hypnose rentre dans le cadre d'une préparation alternative de huit séances. "C'est intéressant de faire de l'hypnose en même temps que la préparation à l'accouchement classique", expose Aurélie, qui attend son premier enfant. "En plus de connaissances pratiques sur l'anatomie, la physiologie ou l'allaitement, _l'hypnose nous permet de nous retrouver_. D'avoir un certain contrôle sur notre corps et nos sensations."

Ces huit séances de préparation "originales" (yoga, hypnose, natation, etc.) peuvent être faites tout au long de la grossesse, et sont prises en charge par la Sécurité sociale. Pour des séances supplémentaires, ça coûte 18,60€.