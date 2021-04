Près d'un milliard d'euros pour rénover le CHU de Bordeaux

Le CHU de Bordeaux va faire peau neuve. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce mardi matin une enveloppe de 240 millions d'euros pour rénover le CHU de la ville. Cette somme s'inscrit dans le cadre du "Ségur de la Santé" et s'ajoute aux 800 millions que va financer le CHU.

Tous les sites vont en bénéficier

Le navire-amiral, l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, est le premier à utiliser ces fonds. Le nouvel hôpital pour enfants est déjà en construction et doit voir le jour en septembre prochain.

La maternité, qui est la plus grande de métropole avec près de 6.000 accouchements par an, va être totalement rénovée : elle était vétuste.

A Pellegrin, un énorme plateau technique va également être construit. Il doit être "ultra performant" selon le CHU, avec l'ensemble des blocs opératoires, la réanimation, ainsi que les urgences.

Du neuf à Saint-André et pour le groupe hospitalier sud

A Saint-André, une maison de santé universitaire va voir le jour, et il y aura désormais des start-ups de santé dans les murs : "c'est un hôpital moderne qui va renaître", se félicite le CHU.

Le groupe hospitalier sud va lui aussi bénéficier de l'enveloppe. A l'hôpital Haut-Lévêque de Pessac, un nouveau bâtiment va être construit, avec des urgences pour les adultes, un centre cardio-thoracique et de cancérologie.

Les crèches vont également être rénovées, et les professionnels de santé auront de nouveaux logements. Les services techniques, comme les cuisines ou la blanchisserie, seront également remis à neuf.

A Lormont, l'EHPAD sera complètement refait.

Au total, 90.000 mètres carrés de bâtiments vont être construits, et la même surface sera rénovée.