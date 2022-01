Le rassemblement d'opticiens de France lance une campagne d'informations et d'affichages dans les boutiques de son réseau ce lundi. Le but est de désengorger les cabinets des ophtalmologistes.

Près d'un Normand sur deux dit mettre plus de six mois avant d'avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste

Faciliter l'accès aux lunettes. Le rassemblement d'opticiens de France lance une campagne d'informations et d'affichages dans les boutiques de son réseau ce lundi. Le réseau veut désengorger les cabinets d'ophtalmologistes en donnant des conseils aux Français pour renouveler leur ordonnance par exemple.

La Normandie "désert médical" d'ophtalmos

D'après une enquête publiée par le rassemblement d'opticiens de France, 40% des Normands disent avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo au bout de six mois. "La Normandie fait partie d'une des régions la plus sous-dotée, sur quatre département cinq on a une densité d'ophtalmologistes inférieur à 7 habitants ce qui est un critère de désert médical", explique Thibaut Pichereau, délégué général du rassemblement des opticiens de France.

"14% des normands ont un rendez-vous au bout de neuf mois. On a des refus dans les cabinets. Soit on ne peut pas prendre plus de patients. Ce qui est problématique c'est la santé visuelle des Français, il y a non seulement le renouvellement des lunettes des Français, le suivi des pathologies voire même le dépistage très peu réalisé en France", ajoute Thibaut Pichereau.

Le rassemblement des opticiens de France veut s'appuyer sur son réseau, notamment pour le renouvellement des ordonnances par exemple. "Pour les 16-52 ans si vous avez une ordonnance, elle est valable 5 ans, vous pouvez vous rendre chez votre opticien. Il procède à l'examen de vue et derrière s'il le faut ajuste la lunette", détaille le délégué général du rassemblement des opticiens de France. Mais un Français sur deux ne le sait pas.