Près d'une centaine d'infirmiers recrutés au CHU de Caen depuis le mois de mai

Le CHU de Caen Normandie a lancé ces dernières semaines son plan d'attractivité. Objectif pour l'hôpital phare de l'ex-Basse-Normandie : recruter de nouveaux soignants. Il compte déjà 7.200 salariés. Le directeur des ressources humaines du centre hospitalier caennais, Théo Piolin, était l'invité de France Bleu Normandie ce mardi matin.

France Bleu : Le CHU de Caen est-il toujours attirant ?

Théo Piolin : "Je pense que les premiers chiffres sont encourageants. Depuis mai 2022, on a recruté près d'une centaine d'infirmiers et d'infirmières. Ce qui était notre principale ressource manquante pour développer nos activités. Donc, c'est plutôt encourageant. Et on espère continuer dans cette dynamique dans les prochains mois."

Vous avez pris neuf mesures pour être attractif, comme l'embauche en CDI de vos infirmiers et infirmières...

"On avait fait le constat qu'on avait besoin de stabiliser notre effectif et il permet de les pérenniser, d'entrevoir un avenir plus pérenne pour nos professionnels et notamment nos soignants. Et donc, on propose des CDI à l'embauche, mais aussi des stagiairisations à l'embauche notamment je pense pour nos infirmiers de nuit. On propose aussi des formations. C'est un accompagnement que l'on souhaite renforcer vers des métiers comme infirmière de bloc opératoire, infirmier, puéricultrice, anesthésiste ou même encourager la création de nouveaux métiers comme infirmiers de pratique avancée. On a également souhaité développer et renforcer notre pool de remplacements pour mieux remplacer et notamment les absences longues qui peuvent pénaliser parfois le quotidien de nos soignants. On l'a augmenté de quasiment 30% soit 45 équivalents temps plein supplémentaires."

Vous cherchez à recruter combien de personnes en ce moment ?

"Comme je l'ai indiqué, on a déjà recruté de manière assez importante durant l'été, mais on recherche encore de nouvelles ressources, notamment des ressources infirmières que ça soit de bloc opératoire, anesthésiste ou diplômées d'État. On a actuellement une cinquantaine de postes proposés."

Qu'en est il des démissions ? De nombreux professionnels de santé ont jeté leur tablier ces dernières années, marquées pour certains par la crise sanitaire. Vous êtes concernés ?

"Non, on n'a pas eu forcément ce phénomène là qui a été beaucoup médiatisé. Le nombre de départs n'a pas été plus important que les années précédentes. Je pense notamment aux ressources infirmières. Après, on a eu beaucoup de plus de disponibilité. Des agents qui ont souhaité voir un autre environnement professionnel, que ce soit dans la santé ou hors du champ de la santé. Certains sont déjà revenus. Donc c'est plutôt ce phénomène là qu'on a ressenti au même titre que d'autres secteurs d'activité après la crise, avec des professionnels qui se sont questionnés sur leur avenir."