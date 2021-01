Près de 120 résidents de l'Ehpad de Serre-Cavalier à Nîmes vaccinés contre le Covid-19

Dans la salle, les résidents entrent par groupe de huit et s'installent à des tables. Les dossiers médicaux sont déjà remplis, les consentements recueillis, juste l'identité à vérifier et l'infirmière fait le vaccin. 51 résidents ont été vaccinés jeudi 7 janvier, 65 autres l'ont été vendredi 8 janvier. Sur les 350 résidents actuels de cet Ehpad, tous les volontaires auront été vaccinés en moins d'une dizaine de jours.

Le consentement est bien sûr au centre des questions même si nombre des résidents de l'Ehpad sont des convaincus des bienfaits de la vaccination. Mais pour ceux incapables de le donner, il faut recueillir l'avis des familles ou des mandataires pour les personnes placées sous tutelle. Et ce n'est pas toujours simple.

Avec l'avancement des phases du calendrier des vaccinations, les personnels des Ehpad peuvent être vaccinés dès à présent, comme l'ensemble des personnels soignants de plus de 50 ans ou de ceux plus fragiles. Des personnels qui pouvaient avoir des interrogations sur ce vaccin, comme de nombreux Français. Des doutes que les cadres s'emploient à lever, avec succès selon l'un d'eux : les inscriptions des personnels sont de plus en plus nombreuses.