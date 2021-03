Près de 20.000 doses livrées dans les centres de vaccination indriens en avril

Au lendemain de nouvelles annonces d'Emmanuel Macron concernant la vaccination, ouverte à partir de samedi dès 70 ans et à partir de mi-avril aux enseignants, l'Agence Régionale de Santé indique que l'Indre recevra près de 20.000 doses de vaccin Pfizer le mois prochain. Pour les cinq semaines d'avril, 17.424 doses seront réparties dans les 14 centres du département. S'y ajouteront 2.000 doses utilisées à Châteauroux lors de quatre week-ends, 10 et 11 avril, 17 et 18 avril, 24 et 25 avril, 1er et 2 mai. Les créneaux correspondant seront accessibles à la réservation sur Doctolib "dans les jours qui viennent" écrit l'ARS sans plus de précisions.

A ce stade, ces rendez-vous sont réservés aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux catégories professionnelles qui interviennent auprès de publics fragiles, comme les salariés d'établissements de santé et d'EHPAD, les aides à domicile, les sapeurs-pompiers, les équipages de véhicules de transport sanitaire.

