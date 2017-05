Près de 20 000 notes du mathématicien Alexandre Grothendieck mises en ligne par l'Université de Montpellier

C'est un événement pour la communauté des mathématiciens. 18 000 notes d'Alexandre Grothendieck, disparu en 2014, ont été mises en ligne ce mercredi sur un site créé par l' Université de Montpellier

Alexandre Grothendieck est un mathématicien, mort en 2014 à l'âge de 86 ans. Il est peu connu du grand public mais c'est une star chez les initiés. Il est présenté comme le plus grand mathématicien du XXe siècle. C'était le spécialiste de la géométrie algébrique.

C'est en 1939 qu' Alexandre Grothendieck arrive en France avec sa mère qui a fui l'Allemagne nazie. Son père, juif ukrainien, est mort en déportation à Auschwitz. Il vit d'abord au Chambon sur Lignon mais c'est en Lozère, au lycée Chaptal de Mende qu'il obtient son bac. Il entre alors à la faculté des sciences de Montpellier où il obtient sa licence de mathématiques en 1948. Il ira ensuite travailler à Paris, au CNRS, au Collège de France ou à l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques. C'est en 1966 qu'il obtient la médaille Fields, l'équivalent du Prix Nobel pour les mathématiques mails il refuse d'aller la chercher à la cérémonie qui se tient à Moscou pour protester contre l'Union Soviétique.

C'est à ce moment là, dans les années 70 qu'il revient à Montpellier où il enseignera jusqu'à sa retraite en 1988.

Une vie digne d'un roman

Côté vie privée, il va se marier 3 fois et aura 5 enfants. A la fin des années 60, il se passionne pour l'écologie. A cette époque, il annonce qu'il se retire de la communauté scientifique et se fait remarquer par son comportement. En 1977, ll se retrouve par exemple au tribunal pour avoir hébergé deux moines tibétains sans papiers. A sa retraite , il se retire dans l'Ariège où il va vivre, comme un ermite. Il est brouillé avec ses voisins et sa famille. Il meurt en 1984 à l'âge de 86 ans.

C'est en 1991 qu'Alexandre Grothedieck fait don de ses notes à l'un de ses élèves, Jean Malgoire, actuellement enseignant chercheur à l' Université de Montpellier. Elles dorment dans des cartons jusqu' en 2015. Grâce à un partenariat entre la Région et l'Université de Montpellier, elles seront numérisées pour pouvoir être mises en ligne .

Cette numérisation a duré deux ans. Ces milliers de notes sont donc aujourd'hui accessibles à tous grâce au site spécialement dédié qui a été lancé ce mercredi .