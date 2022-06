Près de 230 dons de sang nécessaires chaque semaine dans l'Indre

Chaque année, en France, près de 1 millions de personnes bénéficient d'un don de sang et pour répondre aux besoins, il faudrait 10.000 dons par jour.

Dans l'Indre, l'EFS mise sur 227 dons par semaine. Ce sang est ensuite utilisée dans les hôpitaux de la région "pour venir en aide aux grands brulés, aux accidentés de la route, aux personnes opérées, aux mère qui font une hémorragie à l'accouchement par exemple" liste Stéphanie Larrere, en charge de la promotion du don de sang à l'Etablissement français du sang de l'Indre.

Un don pour sauver 3 vies

Aujourd'hui, l'EFS précise que "tout le monde peut donner. Il faut simplement avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et être en bonne santé générale". Avant de donner, il est possible de remplir un petit questionnaire de santé anonyme sur le site internet de l'EFS, permettant de savoir si l'on peut se rendre immédiatement dans un centre de prélèvement ou s'il faut attendre quelques jours (en cas de soins dentaires récents ou bien de petit virus passagers par exemple).

"Nous avons la chance d'avoir des donneurs fidèles. Mais ils vieillissent et nous devons fidéliser de nouvelles personnes. Un don ne dure qu'une heure tout compris, ce n'est pas douloureux, et cela permet de sauver trois vies." explique Stéphanie Larrere. Le besoin est d'autant plus prégnant que l'été arrive et que beaucoup de donneurs seront en vacances. "Le sang ne se conserve que 42 jours... et les besoins sont aussi important l'été..."

Ce mardi 14 juin, à l'occasion de la journée du don du sang, l'EFS organise une collecte à l'Asphodèle au Poinçonnet, de 14h à 19h30. "Il y aura en plus des massages, des ateliers, et plein de crêpes pour la collation des donneurs !" promet Stéphanie Larrere.

L'interview est à réécouter en podcast :