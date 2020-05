Près de 4.000 masques pour enfants distribués à Valence

Dans la cour de l'école Seignobos à Valence, ce n'est pas la cohue en ce jour de retrait des masques pour enfants. Les parents arrivent les uns après les autres, seuls pour la plupart, les petits sont restés à la maison : "ils sont contents, ils m'ont dit "maman tu vas chercher des masques?". Ils prennent ça comme un jeu, ils ne se rendent pas compte" raconte une maman.

Les masques sont en tissu, réutilisables une cinquantaine de fois, à laver à 60° après chaque utilisation. Ils sont distribués pour les enfants de plus de 6 ans. "Je ne sais pas si mes enfants vont s'y faire. Mais je suis venu par précaution" témoigne Issak, "par précaution parce que des masques enfant, on n'en trouve pas. Et si on a besoin de sortir avec eux, au moins je pourrai leur mettre un masque."

Yamen non plus ne sait pas si ses deux enfants de 10 et 7 ans vont s'habituer à porter un masque : "déjà moi au travail, j'ai eu du mal. Je n'arrive pas à respirer avec un masque sur le visage. Eux, ils sont petits, ça va les gêner".

Il va falloir expliquer et apprendre, comme les gestes barrières. Les enfants d'Emilie les ont bien intégrés : "l'école avait déjà bien expliqué ; moi j'ai poursuivi à la maison. Ils se lavent constamment les mains, éternuent dans le coude. Quand on rencontre des gens, pas de câlin, pas de bisou. Ils savent."

Masque non préconisé à l'école

Par sécurité, beaucoup de parents voudraient faire porter ces masques à leurs enfants à l'école. Mais ce n'est pas ce qui est préconisé, du moins pour le moment précise Cécile Paulet, adjointe à l'éducation à la mairie de Valence : "les choses évoluent chaque jour, donc ça peut changer, mais à ce stade, la préconisation c'est : le masque n'est pas nécessaire à l'école élémentaire et il est même proscrit en maternelle. Seuls les adultes porteront des masques à l'école."

La Ville de Valence a commandé 10 000 masques pour enfants mais ne les a pas tous distribués ce mardi : "on a distribué le nécessaire" explique Cécile Paulet, "on en garde en réserve parce qu'on a bien vu la problématique des stocks dans cette crise. La réserve nous permettra par exemple de faire une nouvelle distribution en septembre si besoin, pour rassurer les parents."