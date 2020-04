Près de 400 000 masques commandés.Les Vosges se préparent à la première étape du déconfinement.

En l'attente du plan gouvernemental détaillé sur la sortie progressive du confinement à compter du 11 mai prochain, les collectivités locales se préparent. Dans les Vosges, communautés d'agglomération et département on déjà passé commande de près de 400 000 masques en tissu réutilisables.

"Je finalise une première commande de 200 000 masques" annonce François Vannson. Le président du Conseil départemental des Vosges espère une livraison la plus rapide possible pour accompagner les efforts des élus locaux . Des masques commandés à l'industrie textile locale. Lavables et réutilisables, ils bénéficieront de l'homologation AFNOR. Coût répartition et points de distribution restent a définir. "Ce sera le fruit d'une collaboration étroite entre les communes le département et la préfecture" assure encore François Vannson.

Cette commande départementale intervient dans le sillage de celles annoncées par les communautés d'agglomération d'Epinal et de Saint-Dié-Des-Vosges. Un total de 170 000 masques à l'usage des populations. Là encore il s'agit de spécimens en tissu lavables et réutilisables homologués AFNOR et produits par l'industrie textile locale.

Si la situation l'exige après le 11 mai, d'autres commandes pourraient être passées.