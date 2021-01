Près de 5.000 Landais vaccinés en deux semaines

Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, il y a deux semaines, 4.728 Landais ont reçu la première injection. Des résidents d'Ehpad, des personnes âgées de plus de 75 ans et des personnels soignants hospitaliers et libéraux de plus de 50 ans.

Les centres landais vont vacciner plus de 15.000 personnes d'ici le 14 février

Des milliers de personnes ont déjà été vaccinées dans les Landes contre la Covid-19. Les centres déjà installés vaccinent à tour de bras, et d'autres doivent encore ouvrir, ce jeudi ce sera le cas à Dax, à la salle Amélie Charrière. Ce mercredi, c'est Mimizan qui est entré en fonction. En France l'objectif est d'un million de vaccinés à la fin du mois, soit rapporté aux Landais, 6. 150 vaccinés dans le département. Et on prend le chemin. D'après la préfecture des Landes, 4.728 personnes ont été vaccinées au 19 janvier.

2.125 résidents d'Ehpad vaccinés : la campagne de vaccination a commencé le 8 janvier dernier dans les maisons de retraite des Landes. A ce jour, 31 d'entre elles ont été concernées sur les 61 établissements du département.

: la campagne de vaccination a commencé le 8 janvier dernier dans les maisons de retraite des Landes. A ce jour, 31 d'entre elles ont été concernées sur les 61 établissements du département. La campagne de vaccination est en cours de déploiement dans la totalité des établissements de santé , pour les agents ayant plus de 50 ans ou présentant un facteur de risque. Certains ont terminé.

, pour les agents ayant plus de 50 ans ou présentant un facteur de risque. Certains ont terminé. Les personnels de santé libéraux, du secteur médico-social, les pompiers, et les aides à domicile de 50 ans et plus ou présentant, là aussi, un facteur de risque, sont en cours de vaccination via les centres adossés aux hôpitaux de Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Sever et Aire-sur-l'Adour.

ou présentant, là aussi, un facteur de risque, sont en cours de vaccination via les centres adossés aux hôpitaux de Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Sever et Aire-sur-l'Adour. Deux maisons d'accueil spécialisées (MAS) sur les trois que compte le département sont aussi en cours de déploiement de la vaccination.

Six centres de vaccination

En plus des quatre centres actifs dans les Landes (Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Aire-sur-l'Adour et le centre hospitalier de Dax), un autre centre a ouvert ce mercredi à Mimizan et un autre ouvrira ce jeudi, salle Amélie Charrière, à Dax.

Mimizan : salle du Forum, rue du jardin public, ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h.

: salle du Forum, rue du jardin public, ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h. Dax : salle Amélie Charrière, ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

La préfecture des Landes prévoit l'ouverture d'autres centres, notamment à Amou la semaine prochaine. Au total, ces centres vont vacciner plus de 15.000 personnes d'ici le 14 février, toujours selon la préfecture qui indique également que 12.000 vaccins sont prévus pour la seconde injection.