Près de 600 contrôles sanitaires réalisés dans des établissements agro-alimentaires de la Somme en 2021

En 2021, les services de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ont réalisé 591 contrôles sanitaires dans des établissements préparant, transformant, manipulant, exposant, transportant, mettant en vente des denrées alimentaires du département. Ils sont réalisés majoritairement de manière inopinée. Les contextes des inspections sont multiples : programmation annuelle, signalement de consommateurs, suspicion de toxi-infection alimentaire collective ou encore gestion d'alerte.

Les contrôles sont réalisés selon une analyse de risque, selon la nature de l'activité , la sensibilité du consommateur, telle que l'alimentation infantile, la restauration collective dans les hôpitaux. Ainsi qu'à partir des résultats du dernier contrôle et des volumes d'aliments produits (comprenez la taille de l'entreprise). La préfecture de la Somme précise que les contrôles portent sur la qualité et la sécurité sanitaire, la traçabilité des denrées, l'information du consommateur et la loyauté des transactions (affichage des prix, règles d'étiquetage, etc..).