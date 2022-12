Près de 80 millions d'euros pour moderniser l'hôpital d'Aubenas

C'était très attendu. L'hôpital d'Aubenas va enfin être complètement restructuré. Le directeur de l'Agence régionale de santé est venu l'annoncer ce mardi matin. Le montant global n'est pas encore finalisé mais il sera compris entre 70 et 80 millions d'euros. "Tout va changer", se réjouit le directeur du centre hospitalier Gilles Duffour, "c'est un établissement qui date du début des années 80. On ne garde que les murs. A l'intérieur, on casse tout !".

ⓘ Publicité

Des travaux qui s'étaleront sur 8 ans

Pour l'instant, seuls les urgences et l'étage oncologie ont été rénovés. Le chantier qui va démarrer l'année prochaine doit durer 8 ans. Et ces travaux amélioreront la vie de tous. Les patients pourront bénéficier de chambres simples. Le personnel aura enfin des vestiaires dignes de ce nom. Autre exemple : la pharmacie. "Elle se trouve dans les sous-sols avec des stockages aux quatre coins de l'établissement. On va construire un bâtiment qui deviendra un lieu unique de stockage" souligne encore Gilles Duffour.