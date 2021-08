Près de 85% des agents de l'hôpital de Strasbourg ont déjà fourni leur attestation de vaccination Covid

Encore un peu plus de trois semaines avant que la vaccination contre le Covid ne devienne obligatoire pour tous les personnels qui travaillent dans les hôpitaux. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg recensent donc déjà depuis plusieurs semaines les personnels vaccinés ou non. Les HUS sont le plus gros employeur d'Alsace avec près de 12.000 agents ! Alors le travail est colossal.

Dans les locaux de la médecine du travail de l'hôpital, Patricia Koenig la secrétaire enregistre les certificats de vaccination du personnel.

"Nous les enregistrons dans le dossier médical de l'agent. On reçoit entre 120 et 150 par jour et 400 ce week-end. La charge de travail est plus importante que d'habitude" explique-t-elle.

Mariam Roman la médecin du travail supervise l'opération. Elle précise que ceux qui sont sur les listes, sont ceux qui ont communiqué sur leur situation. Ceux qui n'y sont pas encore n'ont peut être simplement pas encore envoyé leur certificat. Ils peuvent aussi être concernés par une contre indication au vaccin. N'avoir fait qu'une seule dose pour l'instant. Ou enfin être opposés à la vaccination.

Patricia Koenig, secrétaire à la médecine du travail des HUS recueille les attestations de vaccination des agents © Radio France - Antoine Balandra

D'ailleurs la médecin reçoit aussi ceux qui voudraient être rassurés et arrive souvent à convaincre dit-elle.

"On reçoit les personnes qui ont des questions, qui hésitent. Certaines ont vu des reportages sur le lien entre 5G et vaccin. Mais s'ils viennent, c'est qu'ils veulent notre avis, donc je donne mon avis, on discute, et on échange. D'habitude ils partent quand même rassurés, ce sont souvent des gens assez anxieux de nature" dit la médecin.

Peu d'irréductibles et beaucoup de pédagogie

Ce jeudi plus de 10.000 agents sur les 12.000 de l'hôpital avaient déjà envoyé leur certificat de vaccination complète. Il y a peu d'irréductibles. Il faut dire que les médecins jouent les médiateurs comme le professeur Yves Hansmann infectiologue à l'hôpital.

"C'est un objectif qui nous tient à cœur d'avoir un taux de vaccination au sein des professionnels du CHU. C'est une population très exposée. Alors en tant que médecin on tente de jouer un trôle de pédagogie, d'explication. On tente de rassurer ceux qui ont des craintes. On se tient à la disposition de tous. On a peu de réticence à ma connaissance dans le monde médical, il y en a plus chez ceux qui ont moins de connaissances médicales" explique le professeur.

Et il ajoute : "Il y a des gens que l'on peut rassurer. D'autres qui sont opposées à la vaccination par principe, ces personnes là, on va voir beaucoup de mal à les convaincre, ce sera pour elles une remise en question de toute leur vie professionnelle quelque part" dit-il.

D'ici au 15 septembre, l'hôpital aura recensé tout son personnel. Et il faudra être prêt. Car les médecins s'inquiètent d'une éventuelle reprise épidémique très marquée après les vacances.