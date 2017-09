Près de 9 médicaments sur 10 vendus en Indre-et-Loire sont des génériques

Le recours aux médicaments génériques continue à progresser, en Indre-et-Loire. Durant le premier semestre 2017, 88% des médicaments vendus en Touraine étaient des copies moins chères de médicaments de marques dont le brevet est tombé dans le domaine public. Une progression de près d'1% en un an.

Les médicaments génériques sont de mieux en mieux acceptés par les patients tourangeaux. C'est ce qu'on peut déduire des derniers chiffres de vente de médicaments communiqués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire. Sur dix boites de médicaments vendues dans notre département il y en a presque neuf qui sont des copies d'un médicament de marque dont le brevet est tombé dans le domaine public.

Les génériques représentent 88% des médicaments délivrés en Touraine entre janvier et juillet dernier. C'est presque 1% de plus qu'il y a un an et 0,6% de plus que la moyenne nationale. Concrètement, ça représente plus de 2 millions 985 000 boites de génériques vendues en Indre-et-Loire en six mois.

En moyenne, les médicaments génériques sont 20 à 30% moins chers que les originaux, mais selon le président départemental du syndicat des pharmaciens d'officines, Nicolas Hay, il y a toujours un noyau dur de patients presque impossible à convertir, et pas uniquement parmi les personnes âgées.

Encore 10 à 15% de patients hostiles aux médicaments génériques

Un générique, c'est une copie d'un médicament de marque, mais cette copie n'est pas forcément 100% identique : la molécule active est la même, mais il peut y avoir une différence dans les excipients, autrement dit ce qui compose l'enrobage ou ce qui rend un comprimé effervescent. Certains patients ont pu faire une mauvaise réaction à un excipient, et refusent ensuite tout générique.

D'autres y sont opposés pour des raisons plus idéologiques : c'est moins cher, donc c'est moins bien. Il faut aussi tenir compte de l'influence des réseaux sociaux. Les génériques, comme les vaccins, y sont souvent très critiqués.